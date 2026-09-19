Pablo Guede respaldó a Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez tras triunfo sobre ADT: "No van a abandonar"

Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima, habló en conferencia de prensa tras el triunfo blanquiazul por 2-0 sobre ADT de Tarma por la fecha 10 del Torneo Clausura. Entre otros temas, el estratega argentino fue consultado sobre el emotivo momento que protagonizaron Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez. Ambos jugadores rompieron en llanto luego del pitazo final en Matute, a modo de desahogo por la dura semana que vivieron a raíz del blooper en el clásico ante Universitario. Al respecto, el DT expresó su respaldo total a sus dirigidos con un contundente mensaje.

Pablo Guede expresó su respaldo a Duarte y Chávez tras el triunfo sobre ADT

Durante el diálogo con los medios de comunicación, Pablo Guede destacó la resiliencia de sus dos dirigidos para sobreponerse de las duras críticas que recibieron por el error cometido en la fecha pasada que terminó con gol de Lisandro Alzugaray y triunfo para los cremas. Al respecto, el técnico 'grone' aseguró que sus jugadores continúan motivados en su lucha por el título nacional de la Liga 1 2026.

“Verlo llorar a Chávez, verlo llorar a Ale (Duarte), con el dolor que tenían, con todo lo que se habían bancado en la semana. Salir y jugar como lo hicieron, eso nos hace crecer. Yo lo tengo muy claro, muy claro que estos chicos no van a bajar los brazos, estos chicos no van a abandonar”, manifestó.

Alianza Lima jugará amistosos durante receso por los partidos de la selección

Asimismo, Guede señaló que, aprovechando la para por los amistosos de la selección peruana de fútbol, el plantel íntimo quedará concentrado durante diez días para trabajar en el aspecto físico y táctico; además, confirmó que jugarán un par de amistosos durante el receso del torneo, aunque no dio la cantidad exacta de partidos.

“La planificación es hasta el jueves para que despejen la cabeza y después me los llevo concentrados 10 días para trabajar doble turno. Vamos a hacer 14 entrenamientos, seguramente jugaremos, no sé todavía, uno o dos partidos amistosos, pero tenemos que subir un poquito el nivel”, finalizó.