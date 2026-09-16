DT de ADT calentó la previa con contundente mensaje a Alianza Lima: "Hay un plan de juego"

Alianza Lima recibirá a ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura, en un encuentro que puede ser importante para las aspiraciones de ambos equipos. Uno necesita ganar para escalar posiciones, mientras que el otro busca alejarse de la zona baja de la tabla, algo que sabe bien Víctor Rivera, entrenador del elenco visitante, quien analizó lo que será el encuentro y, sobre todo, la estrategia que emplearán para este choque.

El técnico peruano señaló que ya tienen un plan de juego establecido, aunque reconoció que este puede ir modificándose durante el desarrollo de los 90 minutos. Resaltó que, por más que durante la semana se trabaje una determinada manera de jugar, la presión y las situaciones que se presentan dentro del terreno de juego pueden hacer que los planes cambien en el momento.

Víctor Rivera habló sobre el enfrentamiento a Alianza Lima

"Hay un plan de juego que se va modificando y reestructurando (contra Alianza). A veces uno quisiera sostenerlo, tener la iniciativa o la posesión del balón, pero hay muchos condicionantes que se van dando en el momento”, empezó comentando en conversación con L1 Max.

Rivera también admitió que la estrategia puede sufrir modificaciones durante el desarrollo del partido, dependiendo de las circunstancias que se presenten en el terreno de juego. “Uno lo entrena sin oposición, después hace la simulación, pero también vienen el instinto, el nervio del partido. Hay muchos pasajes del partido en los que esperamos estar concentrados".

Alianza Lima y ADT se enfrentan en Matute. Foto: Liga 1/composición LR

Víctor Rivera sobre cómo encontró a ADT cuando llegó

En otro momento, el técnico dio detalles de lo que viene trabajando en ADT. Sobre todo en el aspecto físico. "Cuesta hablar del trabajo anterior, pero, a partir de lo que hemos encontrado, vamos a mejorar algunos aspectos. El trabajo físico, el fútbol actual lo requiere mucho más. El área de ADT está trabajando mucho en la nutrición".