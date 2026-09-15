Se reveló el estado emocional de los jugadores de Alianza tras derrota ante Universitario: “Muy fuerte"

Universitario de Deportes durmió líder el pasado sábado 12, tras ganarle a Alianza Lima por lo que fue el clásico peruano por la fecha nueve del Torneo Clausura 2026. Tras esta derrota se han venido conociendo noticias sobre la situación dentro del vestuario blanquiazul. Como se recuerda, la 'U' ganó en Matute 2-1 al último minuto tras un grave error de Alejandro Duarte que terminó en la anotación de Lisandro Alzugaray.

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En este sentido, en una reciente edición del programa Al Ángulo, el periodista Enrique De La Rosa dio a conocer cómo se sintieron los jugadores íntimos luego de perder ante su máximo rival, señalando que estuvieron muy dolidos.

"Sé que en el postpartido, en el camerino, el ambiente estuvo muy fuerte. Estuvieron muy golpeados, Duarte también, y en base a eso Guede podría darle respaldo al que más se equivocó últimamente", dio a conocer el periodista.

Lisandro Alzugaray anotó el gol del triunfo aprovechando error de Alejandro Duarte

¿Ángel De La Cruz podrá tener minutos con Alianza Lima?

Tras los constantes errores de Duarte, muchos hinchas piensan que deberían darle minutos a Ángel De La Cruz. El golero de 24 años, de momento, no ha hecho su estreno en el Clausura. Ante esto, De La Rosa tuvo una determinante opinión al respecto.

"Lamentablemente, De La Cruz, creo que tiene que buscarse un equipo. No tapa el viernes y, si no lo hace, no va a tapar nunca en Alianza. Si el chico es bueno, tiene que comenzar a tapar y, si no tapa, significa que para Alianza solo hay un arquero disponible", fue el análisis del periodista deportivo sobre el futuro del portero.