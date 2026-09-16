0
EN VIVO
Barcelona vs Racing Santander por LaLiga

Jairo Concha enfático tras victoria de Universitario ante Alianza Lima en Matute: "Se siente bien"

El volante crema destacó la victoria de Universitario frente a Alianza Lima, resultado que colocó a los merengues en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Antonio Vidal
Jairo Concha enfático tras victoria de Universitario ante Alianza Lima en Matute. Foto: composición Líbero/Universitario
Jairo Concha enfático tras victoria de Universitario ante Alianza Lima en Matute. Foto: composición Líbero/Universitario
COMPARTIR

Jairo Concha se pronunció sobre la victoria de Universitario ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura. El volante valoró el triunfo de los cremas, que les permitió colocarse en el primer lugar de la tabla de posiciones y relegó al elenco blanquiazul al undécimo puesto. Concha manifestó su felicidad por el rendimiento que mostró el equipo ante su rival directo.

Carlos Ramos, figura de Deportivo Garcilaso, mandó determinante mensaje a Universitario. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Carlos Ramos, figura de Deportivo Garcilaso, mandó determinante mensaje a Universitario: "Presión"

Sin embargo, fue enfático al declarar ante las cámaras de América TV que haber ganado este partido no define el rumbo del campeonato peruano, por lo que pidió mantener la serenidad. "Hicimos un buen partido en la cancha de uno de los rivales directos. Haber ganado no define nada", fueron las primeras palabras del volante crema.

En otro momento, resaltó que se sintió bien ganar en Matute, esto a pesar de su pasado como blanquiazul. “Es la primera vez que gano un clásico en Matute, pero se siente bien”, complementó.

Jairo Concha habló sobre la victoria de Universtario ante Alianza

Jairo Concha habló sobre la victoria de Universtario ante Alianza

¿Cuánto de calificación obtuvo Jairo Concha?

Jairo Concha fue uno de los jugadores más participativos en la elaboración de Universitario, por lo que su rendimiento no pasó desapercibido y fue puntuado con un 7,1 por la aplicación Sofascore.

Jairo Concha fue puntado con 7.1 de calificación

Jairo Concha fue puntado con 7.1 de calificación

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentarán por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El partido está programado para este domingo 20 de septiembre, desde las 8.00 p. m., en el Estadio Monumental. El encuentro será transmitido en vivo por L1 MAX.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario confirmó partido clave con Sport Boys este sábado 19 de septiembre

  2. Bitel pasó de ser patrocinador de Alianza Lima a burlarse del club: "Matute mi jato"

  3. Alianza Lima cerca de confirmar una sensible baja para enfrentar a ADT por el Torneo Clausura

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano