ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE arrestó a 50.925 extranjeros en agosto y concentró detenciones en DOS ESTADOS determinantes

La política migratoria en Estados Unidos mantiene un alto nivel de vigilancia sobre los inmigrantes. En agosto de 2026, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) registró 50.925 arrestos en todo el país, con Texas y Florida entre los estados que concentraron la mayor cantidad de detenciones, según información difundida por Noticias Telemundo.

¿Cuántos inmigrantes detuvo ICE en Estados Unidos en agosto?

Los datos oficiales citados por Noticias Telemundo muestran que ICE alcanzó en agosto una nueva cifra récord de arrestos migratorios. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas contabilizó 50.925 detenciones, una cifra superior a las 50.208 registradas en julio y a las 43.900 de junio.

La agencia incrementó sus operativos durante los últimos meses y modificó parte de sus estrategias. En lugar de depender únicamente de grandes redadas, las autoridades también realizaron arrestos en calles, cárceles locales, aeropuertos, tribunales y citas de ICE, de acuerdo con un reporte citado por NBC News y Noticias Telemundo.

Texas y Florida concentran más detenidos por ICE

Entre los estados con mayor actividad migratoria destacaron Texas y Florida, que concentraron la mayor cantidad de arrestos durante agosto. Según el reporte de Telemundo, ambos estados encabezaron las detenciones realizadas por ICE en ese periodo.

El aumento ocurre mientras el Gobierno federal amplía la capacidad de detención y los recursos destinados a la aplicación de las normas migratorias. Además, ICE avanza en la construcción de nuevas instalaciones para albergar a personas detenidas, incluida una en San Antonio, Texas.