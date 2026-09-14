¡Atención! Recientemente, el Proyecto de Datos de Deportación, que tuvo acceso a los registros públicos en EE. UU., se encargó de informar que las fuerzas policiales de Nuevo Hampshire desempeñaron un papel fundamental en el aumento de las acciones de control migratorio en la región durante el verano.

Esta revelación ha suscitado un intenso debate sobre la cooperación entre las autoridades locales y las políticas migratorias implementadas a nivel federal. AQUÍ más detalles.

EE. UU.: Departamentos de policía de esta zona facilitan el incremento de arrestos del ICE

NHPR compartió un análisis de los datos relacionados con los arrestos en Nuevo Hampshire, enfocándose en la ubicación de las detenciones, las características demográficas de los arrestados, la cantidad de individuos con antecedentes penales y el número de arrestos que resultaron en deportaciones.

EE. UU.: Departamentos de policía de esta zona facilitan el incremento de arrestos del ICE.

Es importante saber que, Nuevo Hampshire, es el único estado de Nueva Inglaterra que ha establecido acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre mayo y julio de 2026, las detenciones realizadas por las fuerzas del orden locales representaron casi la mitad de las 198 personas arrestadas. Desde el inicio de la segunda administración Trump, más de 700 individuos han sido detenidos en el estado.

Según lo expuesto, estas acciones son ejecutadas por agencias policiales locales que participan en el programa 287(g), el cual permite a los agentes de policía llevar a cabo acciones migratorias, como ejecutar órdenes de arresto y detener a personas sospechosas de estar en el país sin autorización.

Cabe mencionar que, desde septiembre del 2025, las agencias locales han arrestado a 172 personas bajo este programa, superando así los arrestos realizados directamente por ICE y las transferencias desde centros penitenciarios, muchos de los cuales forman parte del Programa de Extranjeros Criminales de ICE.

Autoridades de la zona brindan total respaldo a ICE

La gobernadora Kelly Ayotte, junto a los alguaciles del condado y varios jefes de policía, han expresado su respaldo a estas colaboraciones, subrayando que los programas tienen como objetivo la detención de delincuentes peligrosos.

Además, el programa recibe el apoyo de los republicanos en la Cámara de Representantes estatal. El año pasado, Ayotte firmó dos leyes que impiden a los municipios prohibir la cooperación de sus departamentos de policía con las autoridades federales de inmigración.