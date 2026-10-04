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Sinuano Noche HOY, domingo 4 de octubre, EN VIVO: qué jugó y resultados del último sorteo

¿Quieres saber qué número salió en el Sinuano Noche de hoy, domingo 4 de octubre? Revisa aquí el resultado del último sorteo realizado en Colombia.

María Zapata
Resultados de los sorteos del chance Sinuano en Colombia
Resultados de los sorteos del chance Sinuano en Colombia | Composición: María Zapata | Líbero

MOMENTOS DESTACADOS

18:24

¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche (Colombia) se juega en los siguientes horarios:

  • Lunes a sábados: 10:30 p. m. (hora colombiana)
  • Domingos y días festivos: 8:30 p. m. (hora colombiana)
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Este domingo 4 de octubre, el Sinuano Noche vuelve a generar expectativa entre los jugadores en Colombia. Aquí podrás conocer el número ganador de hoy y consultar los detalles del sorteo. Revisa la actualización y comprueba si tu número fue premiado.

Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día del 4 de octubre de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día del domingo 4 de octubre: resultados y números ganadores del último sorteo

Qué jugó Sinuano Noche HOY, 4 de octubre, EN VIVO: resultados del último sorteo

19:30
4/10/2026

¿Cuáles son las modalidades de juego del Sinuano?

El Sinuano ofrece distintas formas de apostar, dependiendo de cuántas cifras aciertes y de si deben aparecer en el mismo orden del sorteo:

  • 4 cifras directo: acierta las cuatro cifras exactamente en el orden sorteado.
  • 4 cifras combinado: acierta las cuatro cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.
  • 3 cifras directo: acierta las tres últimas cifras respetando el orden del resultado.
  • 3 cifras combinado: acierta las tres últimas cifras sin importar cómo estén ordenadas.
  • 2 cifras (Pata): acierta las dos últimas cifras del número ganador.
  • 1 cifra (Uña): acierta únicamente la última cifra.
18:44
4/10/2026

Estadísticas del Sinuano Noche

  • 9: 50 apariciones.
  • 1: 44 apariciones.
  • 5: 43 apariciones.
  • 6: 43 apariciones.
  • 7: 43 apariciones.
18:24
4/10/2026

¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche (Colombia) se juega en los siguientes horarios:

  • Lunes a sábados: 10:30 p. m. (hora colombiana)
  • Domingos y días festivos: 8:30 p. m. (hora colombiana)
18:21
4/10/2026

Bienvenidos

Sigue en vivo los resultados de Sinuano Noche de hoy, 4 de octubre, y descubre los números ganadores del último sorteo en Colombia. Aquí encontrarás la combinación sorteada y los principales detalles del juego.

¿Qué jugó el Sinuano Noche hoy, 4 de octubre de 2026?

El sorteo del Sinuano Noche de hoy, 4 de octubre de 2026, aún no se realiza. El número ganador se conocerá una vez finalice el sorteo de esta noche.

Resultados del Sinuano Día y Noche de ayer, 3 de octubre de 2026

  • Estos fueron los números ganadores del Sinuano Día de ayer, sábado 3 de octubre: 4 0 7 0. La Quinta fue 3.
  • El Sinuano Noche de ayer, sábado 3 de octubre, dejó como números ganadores 0 0 7 5. La Quinta fue 5.
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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