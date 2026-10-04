- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Noruega
- Selección peruana
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
Sinuano Noche HOY, domingo 4 de octubre, EN VIVO: qué jugó y resultados del último sorteo
¿Quieres saber qué número salió en el Sinuano Noche de hoy, domingo 4 de octubre? Revisa aquí el resultado del último sorteo realizado en Colombia.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega Sinuano Noche?
El sorteo del Sinuano Noche (Colombia) se juega en los siguientes horarios:
- Lunes a sábados: 10:30 p. m. (hora colombiana)
- Domingos y días festivos: 8:30 p. m. (hora colombiana)
Este domingo 4 de octubre, el Sinuano Noche vuelve a generar expectativa entre los jugadores en Colombia. Aquí podrás conocer el número ganador de hoy y consultar los detalles del sorteo. Revisa la actualización y comprueba si tu número fue premiado.
Qué jugó Sinuano Noche HOY, 4 de octubre, EN VIVO: resultados del último sorteo
¿Cuáles son las modalidades de juego del Sinuano?
El Sinuano ofrece distintas formas de apostar, dependiendo de cuántas cifras aciertes y de si deben aparecer en el mismo orden del sorteo:
- 4 cifras directo: acierta las cuatro cifras exactamente en el orden sorteado.
- 4 cifras combinado: acierta las cuatro cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.
- 3 cifras directo: acierta las tres últimas cifras respetando el orden del resultado.
- 3 cifras combinado: acierta las tres últimas cifras sin importar cómo estén ordenadas.
- 2 cifras (Pata): acierta las dos últimas cifras del número ganador.
- 1 cifra (Uña): acierta únicamente la última cifra.
Estadísticas del Sinuano Noche
- 9: 50 apariciones.
- 1: 44 apariciones.
- 5: 43 apariciones.
- 6: 43 apariciones.
- 7: 43 apariciones.
¿A qué hora juega Sinuano Noche?
El sorteo del Sinuano Noche (Colombia) se juega en los siguientes horarios:
- Lunes a sábados: 10:30 p. m. (hora colombiana)
- Domingos y días festivos: 8:30 p. m. (hora colombiana)
Bienvenidos
Sigue en vivo los resultados de Sinuano Noche de hoy, 4 de octubre, y descubre los números ganadores del último sorteo en Colombia. Aquí encontrarás la combinación sorteada y los principales detalles del juego.
¿Qué jugó el Sinuano Noche hoy, 4 de octubre de 2026?
El sorteo del Sinuano Noche de hoy, 4 de octubre de 2026, aún no se realiza. El número ganador se conocerá una vez finalice el sorteo de esta noche.
Resultados del Sinuano Día y Noche de ayer, 3 de octubre de 2026
- Estos fueron los números ganadores del Sinuano Día de ayer, sábado 3 de octubre: 4 0 7 0. La Quinta fue 3.
- El Sinuano Noche de ayer, sábado 3 de octubre, dejó como números ganadores 0 0 7 5. La Quinta fue 5.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90