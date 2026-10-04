Sinuano Noche HOY, domingo 4 de octubre, EN VIVO: qué jugó y resultados del último sorteo

Este domingo 4 de octubre, el Sinuano Noche vuelve a generar expectativa entre los jugadores en Colombia. Aquí podrás conocer el número ganador de hoy y consultar los detalles del sorteo. Revisa la actualización y comprueba si tu número fue premiado.

Qué jugó Sinuano Noche HOY, 4 de octubre, EN VIVO: resultados del último sorteo 19:30 ¿Cuáles son las modalidades de juego del Sinuano? El Sinuano ofrece distintas formas de apostar, dependiendo de cuántas cifras aciertes y de si deben aparecer en el mismo orden del sorteo: 4 cifras directo : acierta las cuatro cifras exactamente en el orden sorteado.

: acierta las cuatro cifras exactamente en el orden sorteado. 4 cifras combinado : acierta las cuatro cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

: acierta las cuatro cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. 3 cifras directo : acierta las tres últimas cifras respetando el orden del resultado.

: acierta las tres últimas cifras respetando el orden del resultado. 3 cifras combinado : acierta las tres últimas cifras sin importar cómo estén ordenadas.

: acierta las tres últimas cifras sin importar cómo estén ordenadas. 2 cifras (Pata) : acierta las dos últimas cifras del número ganador.

: acierta las dos últimas cifras del número ganador. 1 cifra (Uña): acierta únicamente la última cifra. 18:44 Estadísticas del Sinuano Noche 9 : 50 apariciones.

: 50 apariciones. 1 : 44 apariciones.

: 44 apariciones. 5 : 43 apariciones.

: 43 apariciones. 6 : 43 apariciones.

: 43 apariciones. 7: 43 apariciones. 18:24 ¿A qué hora juega Sinuano Noche? El sorteo del Sinuano Noche (Colombia) se juega en los siguientes horarios: Lunes a sábados: 10:30 p. m. (hora colombiana)

Domingos y días festivos: 8:30 p. m. (hora colombiana) 18:21 Bienvenidos Sigue en vivo los resultados de Sinuano Noche de hoy, 4 de octubre, y descubre los números ganadores del último sorteo en Colombia. Aquí encontrarás la combinación sorteada y los principales detalles del juego.

¿Qué jugó el Sinuano Noche hoy, 4 de octubre de 2026?

El sorteo del Sinuano Noche de hoy, 4 de octubre de 2026, aún no se realiza. El número ganador se conocerá una vez finalice el sorteo de esta noche.

Resultados del Sinuano Día y Noche de ayer, 3 de octubre de 2026