- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Noruega
- Selección peruana
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
Sinuano Día HOY, domingo 4 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Mira los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 4 de octubre, que iniciará a las 2.30 p. m. y coteja tu boleto con los números ganadores.
MOMENTOS DESTACADOS
RESULTADOS DEL SINUANO DÍA DE HOY
Estos fueron los números ganadores del Sinuano Día de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: 8486 | La Quinta: 6.
El Sinuano Día regresa HOY, domingo 4 de octubre a Colombia para premiar a los afortunados participantes que probarán su suerte con este popular chance. En esta cobertura podrás seguir el sorteo EN VIVO para ver los resultados y cotejar tu boleto con las balotas ganadoras.
Sinuano Día de HOY, domingo 4 de octubre: resultados del último sorteo
RESULTADOS DEL SINUANO DÍA DE HOY
Estos fueron los números ganadores del Sinuano Día de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: 8486 | La Quinta: 6.
TRANSMISIÓN EN LINEA
En breve, los resultados del Sinuano Día
Dentro de unos minutos, podrás conocer los resultados del Sinuano Día de hoy, domingo 4 de octubre de 2026.
¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano Día?
El Sinuano Día de hoy, domingo 4 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. en Colombia.
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, domingo 4 de octubre
Sigue todos los detalles del sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 4 de octubre, los números ganadores y los resultados que marcarán la jornada. Mantente atento y descubre si la suerte está de tu lado.
Modalidades del Sinuano
El Sinuano cuenta con varias modalidades de juego, según la cantidad de cifras que aciertes y si estas deben coincidir en el mismo orden:
- 4 cifras directo: debes acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: aciertas las cuatro cifras, pero no es necesario que estén en el mismo orden.
- 3 cifras directo: debes acertar las tres últimas cifras en el orden sorteado.
- 3 cifras combinado: aciertas las tres últimas cifras sin importar el orden.
- 2 cifras (Pata): debes acertar las dos últimas cifras.
- 1 cifra (Uña): debes acertar la última cifra.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90