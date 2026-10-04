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Sinuano Día HOY, domingo 4 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Mira los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 4 de octubre, que iniciará a las 2.30 p. m. y coteja tu boleto con los números ganadores.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día HOY, domingo 4 de octubre de 2026.
Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día HOY, domingo 4 de octubre de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

14:38

RESULTADOS DEL SINUANO DÍA DE HOY

Estos fueron los números ganadores del Sinuano Día de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: 8486 | La Quinta: 6.

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El Sinuano Día regresa HOY, domingo 4 de octubre a Colombia para premiar a los afortunados participantes que probarán su suerte con este popular chance. En esta cobertura podrás seguir el sorteo EN VIVO para ver los resultados y cotejar tu boleto con las balotas ganadoras.

Conoce los resultados del último sorteo Sinuano Día del sábado 3 de octubre de 2026.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día del sábado 3 de octubre: estos fueron los números ganadores

Sinuano Día de HOY, domingo 4 de octubre: resultados del último sorteo

14:38
4/10/2026

RESULTADOS DEL SINUANO DÍA DE HOY

Estos fueron los números ganadores del Sinuano Día de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: 8486 | La Quinta: 6.

14:37
4/10/2026

TRANSMISIÓN EN LINEA

 

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4/10/2026

En breve, los resultados del Sinuano Día

Dentro de unos minutos, podrás conocer los resultados del Sinuano Día de hoy, domingo 4 de octubre de 2026.

13:46
4/10/2026

¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano Día?

El Sinuano Día de hoy, domingo 4 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. en Colombia.

13:34
4/10/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, domingo 4 de octubre

Sigue todos los detalles del sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 4 de octubre, los números ganadores y los resultados que marcarán la jornada. Mantente atento y descubre si la suerte está de tu lado.

Modalidades del Sinuano

El Sinuano cuenta con varias modalidades de juego, según la cantidad de cifras que aciertes y si estas deben coincidir en el mismo orden:

  • 4 cifras directo: debes acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: aciertas las cuatro cifras, pero no es necesario que estén en el mismo orden.
  • 3 cifras directo: debes acertar las tres últimas cifras en el orden sorteado.
  • 3 cifras combinado: aciertas las tres últimas cifras sin importar el orden.
  • 2 cifras (Pata): debes acertar las dos últimas cifras.
  • 1 cifra (Uña): debes acertar la última cifra.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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