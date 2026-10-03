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Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 3 de octubre EN VIVO: estos son los números ganadores
Sigue el sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 3 de octubre para conocer los números ganadores y resultados que saldrán desde las 2:30 p. m. ¡Mucha suerte!
¿Quieres conocer los resultados del Sinuano Día de este sábado 3 de octubre de 2026? En esta cobertura EN VIVO podrás seguir el sorteo y consultar los números ganadores, además de revisar todos los detalles del juego colombiano. Mantente atento a la cobertura y descubre si tu boleto fue el afortunado de esta jornada.
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 2 de octubre: resultados y números ganadores del último sorteo
Sinuano Día de hoy, 3 de octubre de 2026: qué jugó y resultado
¿A qué hora se juega el Sinuano Día?
El Sinuano Día de hoy, sábado 3 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m.
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, sábado 3 de octubre
En esta nota podrás seguir EN VIVO todos los detalles del sorteo Sinuano Día. ¿Cuáles serán los resultados, números ganadores y premios de hoy, sábado 3 de octubre? Mantente atento y revisa la información actualizada de la jornada AQUÍ.
¿Cuáles son las modalidades del Sinuano?
El Sinuano es un juego de tipo chance en el que el participante puede escoger una combinación de números y definir la modalidad con la que desea jugar. Las opciones determinan cuántas cifras deben coincidir y, en algunos casos, si deben aparecer en el mismo orden del resultado ganador.
- 4 cifras directo o Superpleno: se deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas.
- 4 cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, pero sin importar el orden en el que aparezcan.
- 3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras del resultado y mantener el orden exacto.
- 3 cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras, aunque estas aparezcan en un orden diferente.
- 2 cifras o Pata: la apuesta corresponde a las dos últimas cifras del número ganador.
- 1 cifra o Uña: se debe acertar únicamente la última cifra del resultado.
- Quinta balota: corresponde a una cifra adicional que puede generar premios según la modalidad de apuesta seleccionada.
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