Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 3 de octubre EN VIVO: estos son los números ganadores

¿Quieres conocer los resultados del Sinuano Día de este sábado 3 de octubre de 2026? En esta cobertura EN VIVO podrás seguir el sorteo y consultar los números ganadores, además de revisar todos los detalles del juego colombiano. Mantente atento a la cobertura y descubre si tu boleto fue el afortunado de esta jornada.

Sinuano Día de hoy, 3 de octubre de 2026: qué jugó y resultado 13:39 ¿A qué hora se juega el Sinuano Día? El Sinuano Día de hoy, sábado 3 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. 13:10 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, sábado 3 de octubre En esta nota podrás seguir EN VIVO todos los detalles del sorteo Sinuano Día. ¿Cuáles serán los resultados, números ganadores y premios de hoy, sábado 3 de octubre? Mantente atento y revisa la información actualizada de la jornada AQUÍ.

¿Cuáles son las modalidades del Sinuano?

El Sinuano es un juego de tipo chance en el que el participante puede escoger una combinación de números y definir la modalidad con la que desea jugar. Las opciones determinan cuántas cifras deben coincidir y, en algunos casos, si deben aparecer en el mismo orden del resultado ganador.