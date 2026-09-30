Sinuano Día HOY, miércoles 30 de septiembre de 2026, EN VIVO: qué jugó y resultado del último sorteo

¿Ya tienes tus números a la mano? Revisa en esta nota el resultado de Sinuano Día HOY, miércoles 30 de septiembre de 2026. Conoce qué jugó en el último sorteo, la combinación ganadora y la Quinta Balota, además de todos los detalles de esta popular lotería de Colombia.

Sinuano Día HOY, 30 de septiembre de 2026 EN VIVO: qué jugó y resultado 13:49 ¿Dónde comprar boletos del Sinuano en Colombia? Los boletos de Sinuano Día y Sinuano Noche pueden adquirirse en canales autorizados, entre ellos: Puntos de venta de SuperGIROS y sus aliados.

Red de Servicios de Córdoba (Record).

Red de Loterías del Sinú.

Plataformas digitales autorizadas. 13:31 ¿A qué hora juega Sinuano Día hoy? El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse a partir de las 2:30 p. m., una vez termina el sorteo. 13:29 Bienvenidos Conoce los resultados del Sinuano Día HOY, miércoles 30 de septiembre de 2026. Revisa los números ganadores y verifica si resultaste favorecido en el sorteo. Sigue las últimas novedades en Colombia.

¿Cómo jugar el chance Sinuano Día?

El Sinuano Día permite elegir distintas modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras que se quieran acertar y si estas deben coincidir en el mismo orden del resultado oficial. Cada modalidad ofrece un premio diferente, de acuerdo con el nivel de acierto. Las opciones disponibles son:

4 cifras directo o superpleno : consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado : permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo : requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado : consiste en acertar las tres últimas cifras sin importar su posición.

: consiste en acertar las tres últimas cifras sin importar su posición. 2 cifras o pata : permite acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

: permite acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra del resultado.

De esta manera, el chance Sinuano Día ofrece distintas alternativas de juego, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida.