Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte serán padres por tercera vez: "Nuestro amor más esperado"

¡Sigue creciendo la familia! Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte volverán a convertirse en padres. La modelo brasileña confirmó que está embarazada de su tercer hijo junto al delantero peruano, poniendo fin a varias semanas de rumores sobre una nueva integrante de la familia.

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La noticia fue compartida a través de sus redes sociales con un emotivo video en compañía de sus hijos, a quienes les mostró una ecografía, provocando una tierna reacción. Los pequeños expresaron su emoción al enterarse de que tendrán un nuevo hermanito o hermanita.

“Ya eres nuestro amor más esperado”, escribió Ana Paula Consorte junto a las imágenes, mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y generó numerosas muestras de cariño para la pareja. Por el momento, Paolo Guerrero no se ha pronunciado al respcto.

Con este embarazo, Paolo Guerrero y Ana Paula ampliarán nuevamente la familia que formaron juntos. La pareja ya tiene dos hijos en común, Paolo André y José Paolo, mientras que la empresa brasileña también es madre de una niña de una relación anterior, llamada Manuela.

¿El bebé de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte será niño o niña?

Uno de los detalles que todavía genera expectativa es el sexo del bebé. En el video publicado por Ana Paula, sus hijos muestran curiosidad por saber si llegará un hermanito o una hermanita. No obstante, la pareja aún no ha confirmado oficialmente este dato, pero sí Petronila Gonzáles, más conocido como Doña Peta.

En una entrevista con 'América Hoy', Doña Peta confirmó que su hijo y Ana Paula Consorte esperan a su tercer bebé juntos y aseguró que se trata de una mujercita. La noticia causó sorpresa debido a que la pareja todavía no había revelado públicamente el sexo de su bebé.

Es importante señalar que el deseo de ampliar la familia no era nuevo. En una entrevista realizada en 2024, Ana Paula Consorte contó que quería tener una hija con Paolo Guerrero, aunque explicó que las constantes mudanzas relacionadas con la carrera deportiva del futbolista habían influido en sus planes familiares, pero hoy es una realidad.