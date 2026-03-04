- Hoy:
Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte toman SORPRESIVA medida tras confirmar el fin de su relación
Tras confirmar que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte terminaron su relación sentimental, un singular detalle llamó la atención de los seguidores de la pareja.
En las recientes horas, la noticia de que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte dieron por finalizada su relación amorosa, ha sorprendido a propios y extraños, ya que en los últimos meses la pareja se mostraba sólida. En medio de esto, ambos tomaron una sorpresiva medida que no pasó desapercibida.
PUEDES VER: Oliver Sonne y su novia se convierten padres por primera vez: jugador peruano comparte fotos con su bebé
Fue la brasileña quien develó que está separada del delantero de Alianza Lima "desde hace un tiempo", incluso le mencionó a un trabajador de "Mesa Caliente" que la ruptura era lo mejor para los dos. Cabe precisar que el programa de Panamericana Televisión compartió esta noticia en su avance de este miércoles 4 de marzo.
"No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener...", mencionó Ana Paula Consorte.
Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte toman RADICAL medida
Si bien no es la primera vez que el futbolista peruano y la madre de sus hijos se separan, esta vez generaron sorpresa al no mostrar todas las fotos que tenían juntos en sus respectivos Instagram, ya que en las publicaciones se apreciaban momentos juntos a lado de sus pequeños hijos.
En el perfil de Paolo Guerrero no aparecen fotos junto a Ana Paula Consorte.
Tanto Paolo Guerrero como Ana Paula Consorte no tienen fotos públicas a lado del otro, pero no se sabe con seguridad si las han eliminado o solo ocultado para sus seguidores. Muchos de sus seguidores esperan que en las siguientes horas exista un pronunciamiento por parte de la pareja.
Ana Paula Consorte eliminó sus publicaciones donde aparecíajunto a Paolo Guerrero.
