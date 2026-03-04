0
ALERTA ROJA en Walmart de San Tan Valley: una persona resultó herida tras un INCENDIO generado por lo que menos te imaginas

Un incendio accidental ocurrió en el Walmart Supercenter de San Tan Valley durante la madrugada del miércoles mientras se manipulaba un electrodoméstico.

María Zapata
Un suceso inesperado cambió la rutina de un día de compras en Walmart.
Un suceso inesperado cambió la rutina de un día de compras en Walmart.
Un incendio se desató de forma inesperada en un supermercado Walmart ubicado en San Tan Valley, generando preocupación entre vecinos y clientes. Según informes locales, una persona sufrió heridas leves, mientras que el establecimiento tuvo que cerrar temporalmente para garantizar la seguridad. El incidente causó conmoción en la comunidad, que reaccionó rápidamente ante la emergencia.

Una chispa inesperada cambió la rutina de un día de compras en Walmart.

Soldadura provoca incendio en un Walmart de San Tan Valley

Según reportó AZ Family, el siniestro se originó en la madrugada del miércoles dentro de un Walmart Supercenter ubicado en Hunt Highway, en el condado de Pinal. El fuego no fue provocado por una falla eléctrica ni por un sobrecalentamiento común, sino por una chispa inesperada. "Se estaba trabajando en un electrodoméstico dentro de la tienda cuando las chispas de un soldador provocaron el incendio", informó el medio.

Las llamas se propagaron rápidamente por el pasillo donde se almacenaban las toallas de papel, lo que facilitó que el fuego se extendiera rápidamente antes de que los bomberos pudieran controlarlo.

Walmart en San Tan Valley cierra temporalmente tras incendio

Aunque el incendio fue controlado rápidamente por el Departamento de Bomberos de Rural Metro, una persona resultó herida cuando un objeto cayó sobre su pie durante la confusión. Las autoridades informaron que sufrió lesiones leves y recibió atención en el lugar.

Hasta el momento, no se han publicado cifras oficiales sobre los daños materiales provocados por el fuego, el humo o el agua utilizada para apagarlo. La administración de la tienda confirmó en sus redes sociales que:

  • El supermercado permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.
  • Se evaluarán los daños antes de considerar su reapertura.
María Zapata
