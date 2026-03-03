Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO por ESPN: hora, pronóstico y dónde ver Copa Sudamericana

Atlético Nacional vs Millonarios se medirán este miércoles 4 de marzo por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Este clásico definirá el futuro de ambos elencos a nivel internacional, por lo que será de pronóstico reservado. Este compromiso se disputará en el Estadio Atanasio Girardot desde las 7:30 p.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión del partido va por la señal EN VIVO de ESPN y Disney Plus.

Previa del Atlético Nacional vs Millonarios por la Copa Sudamericana 2026

Atlético Nacional afronta la fase previa de la Sudamericana como favorito en el Atanasio Girardot, respaldado por su poderío ofensivo y una localía sólida. El equipo 'verdolaga' ha ganado sus cuatro partidos de liga en casa este año, con 13 goles a favor y apenas dos en contra.

Atlético Nacional es considerado como el favorito para quedarse con la clasificación.

El proceso de Diego Arias le ha dado estabilidad y una idea clara de juego, aunque tendrá la baja sensible de Edwin Cardona por suspensión pendiente en torneos Conmebol. No obstante, en su esquema como titular estará Alfredo Morelos, la máxima figura con seis goles y quien lidera el ataque, acompañado por Juan Manuel Rengifo como piezas clave en ofensiva.

Por su parte, Millonarios, ahora dirigido por Fabián Bustos, llega en alza tras un inicio prometedor bajo el mando del argentino, con tres triunfos en sus últimos cinco partidos. Aunque su rendimiento fuera de casa ha sido irregular, el equipo ha mostrado carácter en plazas complicadas.

Millonarios cuenta con cartas de peso en ofensiva y buscará dar el golpe.

El cuadro embajador cuenta con experiencia de sobra en su plantel: Leonardo Castro y Rodrigo Contreras serán sus principales cartas de gol y la presencia de Radamel Falcao García, quien iniciaría como suplente. Rodrigo Ureña es el equilibrio en el mediocampo y uno de los hombres vitales para intentar dar el golpe en Medellín.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Millonarios?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados que no te pierdas el inicio del partido entre Atlético Nacional vs Millonarios en los diversos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 9:30 p.m.

México y Centroamérica: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (del jueves)

¿Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO?

El duelo entre Atlético Nacional vs Millonarios por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido por la señal EN VIVO a través de la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano. Del mismo modo, este compromiso se podrá visualizar ONLINE por vía streaming mediante la app Disney Plus. Cabe señalar que deberás tener una cuenta premium para acceder a la plataforma.

¿Qué canal transmite partido de Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO y EN DIRECTO?

Si quieres ver el partido entre Atlético Nacional vs Millonarios deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo en el país en donde te encuentres:

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN 3, Zapping, Clato TV Plus, Sky Plus, Vivo Play y Disney Plus.

Argentina: ESPN 2 y Disney Plus.

Chile y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

México: Disney Plus.

Panamá: Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatis USA, beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.

Atlético Nacional vs Millonarios: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

En la previa del encuentro, Atlético Nacional es considerado como el principal favorito para quedarse con la victoria ante Millonarios y clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casa de apuestas Atlético Nacional Empate Millonarios Betsson 1.65 3.45 5.40 Betano 1.65 3.50 5.60 Bet365 1.67 3.40 6.00 1xBet 1.67 3.45 5.40 Coolbet 1.66 3.50 5.50 DoradoBet 1.71 3.66 5.75

Atlético Nacional vs Millonarios: historial de enfrentamientos

27/09/2025 | Atlético Nacional 2-0 Millonarios

16/06/2025 | Atlético Nacional 0-1 Millonarios

05/06/2025 | Millonarios 0-0 Atlético Nacional

13/04/2025 | Millonarios 0-0 Atlético Nacional

02/12/2024 | Atlético Nacional 1-1 Millonarios

Atlético Nacional vs Millonarios: posibles alineaciones

Posible alineación de Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Mateus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Rengifo, Cristian Arango, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Posible alienación de Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Mackasliter Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

¿En qué estadio juegan Atlético Nacional vs Millonarios?

El partido entre Atlético Nacional vs Millonarios por la fase preliminar de la Copa Sudamericana se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, ubicado en Medellín, Colombia. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar hasta 44 826 espectadores.