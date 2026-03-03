Hora confirmada y dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios por la Copa Sudamericana

Una vez más, Atlético Nacional y Millonarios se verán las caras, pero esta vez por un cupo para la Copa Sudamericana. El enfrentamiento se jugará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. La llave se define en un partido de ida y vuelta. A continuación, revisa los horarios en diferentes países y canales de transmisión en Sudamérica para que sigas el minuto a minuto de este importante enfrentamiento a nivel internacional.

¡Un clásico que nadie puede perderse! Como parte de la Copa Sudamericana, los equipos de Nacional y Millonarios lucharán por un lugar en la fase de grupos. Como antecedente, la última vez que estos elencos se enfrentaron en un torneo de la Conmebol fue en el 2007.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Millonarios?

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentar el miércoles 4 de marzo desde las 7:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, ubicado en la ciudad de Medellín y con capacidad de albergar a más de 44 mil personas. El enfrentamiento es parte de la fase 1 de la Copa Sudamericana y solo uno superará la llave.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios por la Sudamericana?

El duelo entre Atlético Nacional y Millonarios por la Copa Sudamericana se podrá ver por ESPN en sus señales básicas y en la versión HD. Además, la plataforma de streaming de Disney+ también realizará la transmisión y en Diario Líbero podrás seguir la cobertura del minuto a minuto de todo lo que ocurra en el partido.

Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: ESPN3 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

República Dominicana: Disney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV beIN SPORTS CONNECT

Posibles alineaciones por la Copa Sudamericana

Alineación posible del Atlético Nacional: Ospina; Román, García, Tesillo, Casco; Uribe, Campuzano, Rengifo, Arango, Sarmiento; Morelos.

Atlético Nacional jugará como local.

Alineación posible de Millonarios: Novoa; Sarabia, Llinás, Mosquera, Arias, Valencia; García, Ureña, Silva; Contreras, Castro.