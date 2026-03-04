- Hoy:
¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar y dónde ver partido de Copa Sudamericana?
Conoce el día, hora y canal de transmisión del partido entre Cienciano vs Melgar por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.
Momento de vivir una nueva edición del 'Clásico del Sur' entre Cienciano vs Melgar por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. Ambos elencos quedaron emparejados tras el sorteo de la Conmebol, por lo que ahora te damos todos los detalles para no perderte de este encuentro que se llevará a cabo en la ciudad del Cusco, específicamente en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.
¿Cuándo juega Cienciano vs Melgar?
El partido entre Cienciano vs Melgar por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 se disputará este jueves 5 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. El 'Clásico del Sur' toma otra dinámica al ser un choque definitivo para competir a nivel internacional, por lo que hinchas ya palpitan estos 90 minutos.
¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar?
El 'Clásico del Sur' entre Cienciano vs Melgar por la Copa Sudamericana inicia a partir de las 19:30 horas locales (00:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 18:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas
- Venezuela, Bolivia: 20:30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 21:30 horas
- España: 01:30 horas (viernes 6 de marzo)
Cienciano y Melgar buscan su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
¿Dónde ver Cienciano vs Melgar?
La transmisión del partido entre Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana se verá por la señal en vivo de DSports (anteriormente DirecTV Sports). Asimismo, puedes sintonizarlo vía streaming a través de la plataforma de DGO mediante tu PC, SmarTTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Cienciano vs Melgar
- Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DirecTV Sports, DGO
- Bolivia: TiGO Sports
- Brasil: ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports
