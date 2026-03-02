Jonathan Bilbao, jugador de Carabobo, recordó a Cristal tras su paso por la Liga 1: "Ya gané contra ellos"

El equipo venezolano dirigido por Daniel Farías busca dar el batacazo de la fecha y asegurar una importante victoria como locales ante Sporting Cristal. La ventaja que tiene el entrenador es que entre sus filas cuenta con Jonathan Bilbao, futbolista que tiene pasado en el campeonato peruano y conoce a la perfección el estilo de juego de los celestes.

Sporting Cristal llega luego de dejar en el camino a 2 de Mayo de Paraguay en una tanda de penales, mientras que Carabobo hizo lo suyo frente a Huachipato de Chile. El elenco venezolano superó la llave de manera muy cómoda y esto podría alertar a los rimenses.

Jugador de Carabobo lanzó advertencia a Sporting Cristal

A sus 26 años, Jonathan Bilbao ha tenido la oportunidad de pasar por varios equipos y la mayoría de ellos han sido en el fútbol peruano. El jugador venezolano-peruano estuvo en Universidad San Martín, Alianza Atlético, Cusco FC y Ayacucho FC. Su presente es el la liga venezolana, pero no olvida las veces que se enfrentó a Sporting Cristal.

"La verdad que conozco el medio, conozco al equipo que nos vamos a enfrentar. Me enfrenté muchas veces con ellos, gané y perdí contra ellos. Un fútbol muy técnico, pero no tenemos nada que envidiar, somos un plantel muy rico técnicamente, con mucha jerarquía. En lo personal, primera vez que me toca vivir un plantel con tanta jerarquía", dijo Bilbao, defensa de Carabobo.

"Siento que no solo contra Cristal, sino contra cualquier equipo estamos para pelear de igual a igual, hacerle mucho daño y lo demostramos contra Huachipato. No será un partido fácil, los partidos de copa no son fáciles ninguno. Confiamos en lo que tenemos", agregó en conferencia de prensa antes del encuentro ante los dirigidos por Paulo Autuori.

(Video: Liga FUTVE)

Jonathan Bilbao jugó por la selección peruana

Jonathan Bilbao recibió su nacionalidad peruana en marzo de 2018 y desde entonces estaba habilitado para representar a Perú a nivel internacional. El debut del jugador en la selección fue en la categoría sub-20 de ese mismo año. Resaltar también que la madre del jugador es venezolana y su padre peruano.