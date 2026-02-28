Ex América de Cali confirmó su llegada al Monumental con Universitario: "Estaremos acá"

Universitario de Deportes enfrentará a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental de Ate. Y ahora, un exjugador del América de Cali confirmó que llegará al recinto para ver el encuentro: Estamos hablando de Jean Ferrari, quien junto a Mano Menezes cumplirán su rol de ver futbolistas para luego unirlos a la selección peruana.

Dejó América de Cali y ahora confirmó su llegada al Monumental con Universitario

Ferrari llegó al Estadio Miguel Grau para presenciar el duelo entre Sport Boys y Deportivo Moquegua, junto a Mano Menezes, flamante entrenador de la selección peruana, con el objetivo de observar a los próximos potenciales jugadores a ser convocados.

Sin embargo, Jean Ferrari, ex América de Cali y antiguo administrador de Universitario, confirmó que también estará en el Estadio Monumental para ver el duelo ante FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

"Hoy (sábado) estaremos aquí en el Callao y mañana (domingo) en el Monumental. Para la próxima semana, la planificación contempla visitar algunos clubes; primero cerraremos las visitas en Lima y luego, según se acomode el clima, visitaremos las provincias", afirmó.

Jean Ferrari y Mano Menezes visitan estadios por la selección peruana

Cabe mencionar que Ferrari y Menezes ya comenzaron con su plan rumbo al próximo amistoso que sostendrán con la selección peruana ante Senegal por fecha FIFA en marzo. Por ello, analizarán y distinguirán a los mejores futbolistas para ser llamados en una próxima eliminatoria, por lo que empiezan visitando el Estadio Miguel Grau y luego el Estadio Monumental.

Jean Ferrari jugó en América de Cali

Tras obtener un buen rendimiento con Sporting Cristal en 2002, en 2003, Jean Ferrari llegó a fichar por América de Cali de Colombia, club en donde también tuvo un gran desempeño; sin embargo, tuvo que regresar a Perú por problemas familiares.