0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Sport Huancayo

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima y dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Hora y canal para ver en vivo el clásico Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 8 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley.

    Jesús Yupanqui
    Horarios y canales para ver el partido Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley.
    Horarios y canales para ver el partido Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley. | FOTO: Universitario y Alianza Lima
    COMPARTIR

    El clásico que definirá al líder de la Liga Peruana de Vóley. Universitario y Alianza Lima se medirán por la fecha 8 de la Fase 2 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Un compromiso de pronóstico reservado que promete ser una fiesta deportiva.

    Natalia Málaga se refirió al por qué no juega la surcoreana Se Yun-Park. Foto: composición Líbero

    PUEDES VER: Natalia Málaga 'fulminó' a la surcoreana de Géminis y reveló por qué no juega: "No está apta..."

    ¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima vóley?

    Este vibrante partido entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley se realizará el domingo 1 de marzo.

    ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima vóley?

    • Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.
    • Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.
    • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 7:00 p.m.
    • España: 11:00 p.m.

    ¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima vóley?

    La transmisión del partido Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina TV (televisión, web y APP). Además, en Libero.pe te llevaremos todos los detalles del clásico en el minuto a minuto.

    Universitario vs. Alianza Lima vóley: entradas

    Las entradas para el clásico Universitario vs. Alianza Lima están agotadas. El Polideportivo de Villa El Salvador lucirá un lleno de banderas.

    Alianza Lima vs. Universitario vóley: historial

    Alianza Lima y Universitario se han enfrentado en 7 ocasiones. El saldo favorece a los blanquiazules.

    • Alianza ganó en 5 partidos
    • Universitario ganó 2 partidos
    • 21.12.25 | Alianza Lima 0-3 Universitario
    • 06.04.25 | Universitario 0-3 Alianza Lima
    • 02.02.25 | Alianza Lima 2-3 Universitario
    • 07.04.24 | Universitario 1-3 Alianza Lima
    • 31.03.24 | Alianza Lima 3-1 Universitario
    • 24.02.24 | Alianza Lima 3-1 Universitario
    • 17.12.23 | Universitario 1-3 Alianza Lima

    Universitario vs. Alianza Lima por Liga Peruana de Vóley: apuestas y pronóstico

    En Betsson, la cuota para el triunfo de Alianza es de 1.22. La victoria de las 'Pumas' paga 3.50. Las bicampeonas son favoritas para llevarse el triunfo.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

    Lo más visto

    1. Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones y partidos de la fecha 8 de la segunda fase

    2. Universitario vs. Alianza Lima por Liga Peruana de Vóley: cuándo juegan, hora, entradas y dónde ver

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano