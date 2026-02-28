- Hoy:
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima y dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
Hora y canal para ver en vivo el clásico Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 8 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley.
El clásico que definirá al líder de la Liga Peruana de Vóley. Universitario y Alianza Lima se medirán por la fecha 8 de la Fase 2 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Un compromiso de pronóstico reservado que promete ser una fiesta deportiva.
¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima vóley?
Este vibrante partido entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley se realizará el domingo 1 de marzo.
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima vóley?
- Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 7:00 p.m.
- España: 11:00 p.m.
¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima vóley?
La transmisión del partido Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina TV (televisión, web y APP). Además, en Libero.pe te llevaremos todos los detalles del clásico en el minuto a minuto.
Universitario vs. Alianza Lima vóley: entradas
Las entradas para el clásico Universitario vs. Alianza Lima están agotadas. El Polideportivo de Villa El Salvador lucirá un lleno de banderas.
Alianza Lima vs. Universitario vóley: historial
Alianza Lima y Universitario se han enfrentado en 7 ocasiones. El saldo favorece a los blanquiazules.
- Alianza ganó en 5 partidos
- Universitario ganó 2 partidos
- 21.12.25 | Alianza Lima 0-3 Universitario
- 06.04.25 | Universitario 0-3 Alianza Lima
- 02.02.25 | Alianza Lima 2-3 Universitario
- 07.04.24 | Universitario 1-3 Alianza Lima
- 31.03.24 | Alianza Lima 3-1 Universitario
- 24.02.24 | Alianza Lima 3-1 Universitario
- 17.12.23 | Universitario 1-3 Alianza Lima
Universitario vs. Alianza Lima por Liga Peruana de Vóley: apuestas y pronóstico
En Betsson, la cuota para el triunfo de Alianza es de 1.22. La victoria de las 'Pumas' paga 3.50. Las bicampeonas son favoritas para llevarse el triunfo.
