Dejó Gremio y confirmó que estará con Universitario por la Liga 1 en el Estadio Monumental

Por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, Universitario de Deportes recibirá a FC Cajamarca en el Estadio Monumental y frente a toda su hinchada. En ese sentido, un personaje que recientemente dejó Gremio de Brasil dio la hora tras confirmar su presencia en Ate para el compromiso de este domingo 1 de marzo.

Como sabemos, este encuentro será crucial para las aspiraciones de la 'U' debido a que no puede permitirse escapar más puntos en la tabla de posiciones, ya que viene de igualar 2-2 con Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. En ese sentido, los merengues fueron informados sobre la visita de uno de los principales pilares de la selección peruana en su recinto deportivo.

Nos referimos a Mano Menezes, director técnico de la Blanquirroja que este fin de semana estará presente en dos partidos importantes de la Liga 1. Primero acudirá al duelo entre Sport Boys vs. CD Moquegua en el Estadio Miguel Grau del Callao, este sábado 28 de febrero a las 19.00 horas locales, y luego hará acto de presencia en el Universitario vs. FC Cajamarca en el Estadio Monumental el domingo 1 de marzo.

Esto lo confirmó el mismo director general de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, a través de su cuenta oficial de 'X'. "Seguimos avanzando, sábado en el callao y domingo en el monumental, a puro fútbol", indicó el exadministrador de la 'U', anunciando la llegada del entrenador de la selección peruana a ambos escenarios deportivos.

¿En qué clubes ha estado Mano Menezes?

