Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 18 de marzo EN VIVO: qué jugó y resultados del último sorteo

El Sinuano Día y Noche de este miércoles 18 de marzo de 2026, se perfila como uno de los sorteos más seguidos por los apostadores en Colombia. A mitad de semana, miles de jugadores buscan conocer si su número fue el elegido en alguno de los dos turnos del día.

Sinuano Día y Noche resultados en vivo de hoy, miércoles 18 de marzo 09:09 Bienvenidos Este miércoles 18 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

En esta cobertura podrás revisar los resultados EN VIVO, incluyendo los números ganadores y el detalle de qué jugó en cada sorteo. La información se irá actualizando en tiempo real apenas sea confirmada por las fuentes oficiales.

Resultados del Sinuano Día y Noche del martes 17 de marzo

Sinuano Día | 6-6-7-2 | La Quinta: 2

| La Quinta: Sinuano Noche |

Horario del Sinuano este miércoles 18

Sinuano Día: 2.30 p. m.

2.30 p. m. Sinuano Noche: 10.30 p. m.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano es un juego de azar sencillo y popular en Colombia que permite participar todos los días en dos sorteos. Su dinámica se basa en elegir una combinación numérica y esperar que coincida con el resultado oficial. Gracias a su frecuencia diaria, se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan tentar la suerte de forma rápida.