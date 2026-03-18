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Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 18 de marzo EN VIVO: qué jugó y resultados del último sorteo

El Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026, es uno de los sorteos más esperados por los apostadores de Colombia.

Nicole Calderón
Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche
Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche de este miércoles 18 de marzo de 2026, se perfila como uno de los sorteos más seguidos por los apostadores en Colombia. A mitad de semana, miles de jugadores buscan conocer si su número fue el elegido en alguno de los dos turnos del día.

Revisa el último sorteo EN VIVO del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 17 de marzo de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del martes 17 de marzo: estos fueron los resultados

Sinuano Día y Noche resultados en vivo de hoy, miércoles 18 de marzo

09:09
18/3/2026

Bienvenidos

Este miércoles 18 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

En esta cobertura podrás revisar los resultados EN VIVO, incluyendo los números ganadores y el detalle de qué jugó en cada sorteo. La información se irá actualizando en tiempo real apenas sea confirmada por las fuentes oficiales.

Resultados del Sinuano Día y Noche del martes 17 de marzo

  • Sinuano Día | 6-6-7-2 | La Quinta: 2
  • Sinuano Noche |

Horario del Sinuano este miércoles 18

  • Sinuano Día: 2.30 p. m.
  • Sinuano Noche: 10.30 p. m.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano es un juego de azar sencillo y popular en Colombia que permite participar todos los días en dos sorteos. Su dinámica se basa en elegir una combinación numérica y esperar que coincida con el resultado oficial. Gracias a su frecuencia diaria, se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan tentar la suerte de forma rápida.

  • Elige un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999).
  • Decide en qué sorteo participar: Sinuano Día, Sinuano Noche o ambos.
  • Realiza tu apuesta en un punto autorizado o plataforma habilitada.
  • Indica el valor de tu apuesta (puedes jugar diferentes montos).
  • Ganas si aciertas exactamente el número ganador del sorteo elegido.
Nicole Calderón
AUTOR: Nicole Calderón

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