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Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 18 de marzo EN VIVO: qué jugó y resultados del último sorteo
El Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026, es uno de los sorteos más esperados por los apostadores de Colombia.
El Sinuano Día y Noche de este miércoles 18 de marzo de 2026, se perfila como uno de los sorteos más seguidos por los apostadores en Colombia. A mitad de semana, miles de jugadores buscan conocer si su número fue el elegido en alguno de los dos turnos del día.
Sinuano Día y Noche resultados en vivo de hoy, miércoles 18 de marzo
Bienvenidos
Este miércoles 18 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
En esta cobertura podrás revisar los resultados EN VIVO, incluyendo los números ganadores y el detalle de qué jugó en cada sorteo. La información se irá actualizando en tiempo real apenas sea confirmada por las fuentes oficiales.
Resultados del Sinuano Día y Noche del martes 17 de marzo
- Sinuano Día | 6-6-7-2 | La Quinta: 2
- Sinuano Noche |
Horario del Sinuano este miércoles 18
- Sinuano Día: 2.30 p. m.
- Sinuano Noche: 10.30 p. m.
¿Cómo se juega el Sinuano?
El Sinuano es un juego de azar sencillo y popular en Colombia que permite participar todos los días en dos sorteos. Su dinámica se basa en elegir una combinación numérica y esperar que coincida con el resultado oficial. Gracias a su frecuencia diaria, se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan tentar la suerte de forma rápida.
- Elige un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999).
- Decide en qué sorteo participar: Sinuano Día, Sinuano Noche o ambos.
- Realiza tu apuesta en un punto autorizado o plataforma habilitada.
- Indica el valor de tu apuesta (puedes jugar diferentes montos).
- Ganas si aciertas exactamente el número ganador del sorteo elegido.
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