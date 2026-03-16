Sinuano Día de HOY, lunes 16 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores de la lotería

El Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 16 de marzo regresa con emocionantes ediciones en Colombia. ¿Va a participar del popular chance? En esta nota de Líbero podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores. ¡Te deseamos mucha suerte!

Sinuano Día y Noche resultados en vivo de HOY, lunes 16 de marzo 2026 11:03 Plan de premios del sorteo Sinuano Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces. 10:01 Bienvenidos Este lunes 16 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El sorteo del Sinuano se desarrolla todos los días. El Sinuano Día se juega a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10.30 p. m.. Los domingos y feriados, los horarios pueden variar, realizándose el sorteo nocturno alrededor de las 8.30 p. m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

En el Sinuano Día, las estadísticas señalan que los dígitos que con mayor frecuencia han aparecido en los sorteos incluyen el 1, 7, 2, 4 y 3, con el número 1 encabezando el recuento de apariciones en varias posiciones.

En tanto, el Sinuano Noche, los números que se han repetido con mayor frecuencia en los últimos sorteos incluyen el 7, 2, 0, 9 y 3, siendo el 7 uno de los más habituales en la primera cifra de los resultados.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Revisa la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo a la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Sinuano Día o Noche: