0
EN DIRECTO
Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

Sinuano Día de HOY, lunes 16 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores de la lotería

¿Ya adquirió su boleto ganador? Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 16 de marzo de 2026. AQUÍ podrás revisar los resultados.

Angie De La Cruz
Resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 16 de marzo de 2026.
Resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 16 de marzo de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 16 de marzo regresa con emocionantes ediciones en Colombia. ¿Va a participar del popular chance? En esta nota de Líbero podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores. ¡Te deseamos mucha suerte!

Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche de hoy.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del domingo 15 de marzo: ¿qué jugó el último sorteo?

Sinuano Día y Noche resultados en vivo de HOY, lunes 16 de marzo 2026

11:03
16/3/2026

Plan de premios del sorteo Sinuano

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
10:01
16/3/2026

Bienvenidos

Este lunes 16 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El sorteo del Sinuano se desarrolla todos los días. El Sinuano Día se juega a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10.30 p. m.. Los domingos y feriados, los horarios pueden variar, realizándose el sorteo nocturno alrededor de las 8.30 p. m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

En el Sinuano Día, las estadísticas señalan que los dígitos que con mayor frecuencia han aparecido en los sorteos incluyen el 1, 7, 2, 4 y 3, con el número 1 encabezando el recuento de apariciones en varias posiciones.

En tanto, el Sinuano Noche, los números que se han repetido con mayor frecuencia en los últimos sorteos incluyen el 7, 2, 0, 9 y 3, siendo el 7 uno de los más habituales en la primera cifra de los resultados.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Revisa la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo a la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Sinuano Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, lunes 16 de marzo: predicciones de Josie Diez Canseco en el amor y dinero

  2. RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 14 de marzo: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

  3. Sinuano Día y Noche del domingo 15 de marzo: resultados y qué jugó el último sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano