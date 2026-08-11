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Horóscopo del miércoles 12 de agosto de 2026, gratis: lee aquí las predicciones de Josie Diez Canseco
Conoce las predicciones de Josie Diez Canseco para este miércoles 12 de agosto en el amor, el trabajo, el dinero y otros aspectos de cada signo del zodiaco.
¿Quieres saber qué te deparan los astros? Revisa el horóscopo de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026, y conoce las predicciones de Josie Diez Canseco para cada signo del zodiaco. Descubre cómo estarán el amor, el trabajo, el dinero y otros aspectos importantes de tu vida, además de tu número de la suerte para esta jornada.
PUEDES VER: Horóscopo del martes 11 de agosto de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco en salud, dinero y amor
En esta nota podrás consultar las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Lee el horóscopo de hoy y descubre qué dicen los astros sobre tu signo zodiacal, así como los consejos que podrían ayudarte a afrontar este miércoles 12 de agosto.
Horóscopo de HOY, 12 de agosto de 2026, gratis: predicciones de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy los conflictos pueden terminar si te muestras más flexible. Día muy atareado, de salidas para solucionar asuntos legales. Después de muchas consultas y gestiones, obtendrás resultados positivos y tranquilidad.
- Número de suerte, 6.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No des tantas vueltas o perderás la oportunidad de hablarle de tus sentimientos a la persona que te interesa. Etapa de consolidación profesional y económica, aunque también de espera. Ten paciencia, lo que estás logrando tiene bases sólidas y cualquier contratiempo será superado.
- Número de suerte, 10.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Las cosas en tu relación de pareja no andan bien y eres tú quien más tiene que cambiar. El problema laboral en tu trabajo continuará. Trata de mantenerte al margen y no te verás involucrado en ninguna situación que te comprometa.
- Número de suerte, 19.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy un asunto familiar podría enfrentarte a tu pareja. Conversa y aclara las cosas. Tu eficiencia y experiencia serán tus mejores cartas de presentación para el trabajo que quieres conseguir. Ten confianza en ti mismo y el puesto será tuyo.
- Número de suerte, 16.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu pareja reclama más atención y afecto. Trata de dedicarle más tiempo o tu relación se enfriará. Hoy tendrás que ponerte fuerte con alguien que trabaja contigo, que con su desidia te está perjudicando.
- Número de suerte, 21.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Disfrutas de estabilidad afectiva; la comprensión y tolerancia reafirman más los sentimientos. Al fin, tu esfuerzo empieza a darte frutos. Tu economía experimentará cambios muy positivos que te darán bienestar.
- Número de suerte, 15.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Día de dudas. No dejes que la inseguridad te haga desconfiar de la persona que amas. Novedades positivas laboralmente, aunque tendrás algunos problemas para adaptarte. Finalmente, lo lograrás y aprovecharás las oportunidades que llegarán.
- Número de suerte, 12.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Afectivamente, estás pasando por pruebas que has ido superando; el fin de las dificultades está cerca. Negociarás un contrato con mucha habilidad. Hoy llegarás a acuerdos fructíferos que te darán estabilidad laboral y económica.
- Número de suerte, 1.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Disfrutarás más que nunca de los pequeños detalles que el ser amado tendrá contigo. Hoy surgirán contratiempos en tu trabajo y te encontrarás con fuerzas y ganas de luchar. Al finalizar el día, todo lo tendrás controlado y resuelto.
- Número de suerte, 18.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: En el terreno sentimental, serás tú quien marque las pautas y consiga hasta tus caprichos. Empiezas a ver tus metas laborales cumplidas. Es hora de retomar los proyectos personales. Estás en un buen momento, de lucha e inspiración, y puedes lograr lo que quieres.
- Número de suerte, 3.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estás en un gran momento sentimental; tu relación te da muchas satisfacciones. Serán doce meses en los que el éxito y la autoconfianza irán aumentando, para poder desechar por completo tus constantes dudas.
- Número de suerte, 9.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy habrá novedades. Tu pareja te dará sorpresas que te devolverán la ilusión. Cambios muy trascendentes a nivel laboral. Si los afrontas con serenidad y reflexionando cada decisión que tomes, serán muy positivos para ti.
- Número de suerte, 13.
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