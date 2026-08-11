Periodista panameño publicó fuerte mensaje tras fichaje de Jorge Abdiel Gutiérrez por la 'U': "Segundón"

El fichaje de Jorge Abdiel Gutiérrez por Universitario para este Torneo Clausura de la Liga 1 está dando de qué hablar en Panamá, debido a que algunos periodistas deportivos han reaccionado al arribo de su compatriota a Perú para unirse al cuadro de Ate.

Uno de ellos fue el reconocido José Miguel Domínguez Flores, quien, mediante sus redes sociales, ha destacado el fichaje de Abdiel Gutiérrez por la 'U', debido a que lo considera uno de los equipos más grandes del fútbol peruano.

Asimismo, lo que más sorprendió del mensaje del popular 'Chepe Bomba' fue su confianza en que el panameño logrará adaptarse rápidamente al conjunto merengue y tendrá un buen desempeño por el sector izquierdo del equipo dirigido por Héctor Cúper.

Aunque esto no fue todo, debido a que en su publicación señaló que el jugador tendrá la misión de conseguir el tetracampeonato con el elenco estudiantil y hundir al “segundón”, mensaje que fue tomado como una alusión a Alianza Lima.

"Qué lindo será volver a tener a un panameño en el más grande de Perú: Universitario de Deportes. Jorge Gutiérrez es un gran jugador. Seguro se instalará perfectamente en el carril izquierdo de la U. La misión: tetracampeonato y hundir al segundón", escribió el periodista panameño vía X.

El periodista José Domínguez señaló cual será la misión de Jorge Gutiérrez

¿Hasta cuándo es el fichaje de Abdiel Gutiérrez por Universitario?

Cabe señalar que Jorge Abdiel Gutiérrez permanecerá en Universitario de Deportes hasta el cierre de la temporada 2026, ya que su llegada al conjunto crema se concretó mediante un préstamo.