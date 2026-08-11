Cantoro destacó a futbolista que firmó contrato con Universitario hasta 2027: "Es buenísimo"

Universitario de Deportes tiene como objetivo poder coronarse en el Torneo Clausura 2026, aunque no viene mostrando su mejor desempeño. Pese a la preocupación y molestia de los hinchas, Mauro Cantorosorprendió al elogiar las cualidades de un futbolista que firmó con los cremas hasta la próxima temporada.

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Mauro Cantoro destacó a futbolista que firmó contrato con Universitario hasta 2027

El plantel de la 'U' no ha logrado adaptarse al esquema de Héctor Cúper y ha terminado dejándose puntos relevantes en este inicio del segundo campeonato. Por ello, durante el programa 'Desmarcados', del canal de YouTube 'Denganche', Mauro Cantoro solicitó una nueva posición para Anderson Santamaría.

Según indicó el 'Toro', el defensa nacional tiene todas las condiciones para poder ocupar el mediocampo, una de las posiciones que han sufrido especialmente por el aspecto defensivo. En esa línea, remarcó que tiene una gran presencia en el campo y con cualidades para patear al arco.

Mauro Cantoro pidió utilizar a Anderson Santamaría como mediocentro en la 'U'.

“A mí me encantaría ver a Anderson Santamaría jugando en el medio. Yo he jugado con él y reúne todas las cualidades. Técnicamente es buenísimo, tiene buena pegada y tiene presencia”, señaló el referente crema.

Cabe señalar que la 'U' no ha encontrado la solidez necesaria en la zona de pivote tras la salida de Rodrigo Ureña. Por ello, para Cantoro, Anderson Santamaría podría ser una opción.

¿Hasta cuándo firmó contrato Anderson Santamaría con Universitario?

El futbolista de 34 años llegó a la escuadra de Universitario a mediados de la temporada 2025, donde fue una pieza importante en la obtención del título del tricampeonato. En su llegada, Santamaría firmó contrato por año y medio con los cremas, es decir hasta finales de la temporada 2027.