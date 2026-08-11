Temblor en Perú HOY, martes 11 de agosto de 2026 EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP

Este martes 11 de agosto de 2026, mantente informado sobre los últimos movimientos sísmicos registrados en el Perú. En esta nota podrás conocer los principales detalles de los sismos reportados, como su magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, de acuerdo con la información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Además, revisa cuáles son las zonas de Lima con mayor vulnerabilidad ante un movimiento telúrico y conoce las principales recomendaciones para actuar de manera adecuada y segura durante un temblor.

Temblor en Perú HOY, 11 de agosto de 2026 EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP 08:40 Tercer sismo registrado hoy en Piura - Fecha y hora: 11 de agosto de 2026, 03:45:49 - Magnitud: 4.1 - Profundidad: 23 km - Latitud: -5.96 - Longitud: -81.27 - Intensidad: II-III en Sechura - Epicentro: 67 km al suroeste de Sechura, Sechura - Piura 08:39 Otro temblor hoy en Piura - Fecha y hora: 11 de agosto de 2026, 03:02:05 - Magnitud: 4.0 - Profundidad: 34 km - Latitud: -5.96 - Longitud: -81.19 - Epicentro: 61 km al suroeste de Sechura, Sechura - Piura 08:37 Temblor hoy en Piura - Fecha y hora: 11 de agosto de 2026, 03:00:28 - Magnitud: 4.9 - Profundidad: 24 km - Latitud: -5.90 - Longitud: -81.29 - Intensidad: III en Sechura - Epicentro: 64 km al suroeste de Sechura, Sechura - Piura 08:36 Bienvenidos Sigue EN VIVO en Líbero la información actualizada sobre los sismos registrados en Perú hoy, martes 11 de agosto de 2026, según los reportes del IGP. Revisa la hora, magnitud, epicentro y profundidad de los últimos temblores ocurridos en el país.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú?

El IGP monitorea de manera permanente la actividad sísmica en el territorio nacional y publica información sobre cada movimiento registrado. Por ello, si buscas conocer el último sismo de hoy, puedes consultar los reportes oficiales para verificar la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

Sismo hoy en Perú: ¿cuáles son las zonas más vulnerables de Lima?

Diversos estudios realizados por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) y entidades del sector Vivienda han identificado las zonas de Lima con mayor exposición ante un sismo de gran magnitud. La vulnerabilidad está relacionada, entre otros factores, con las características del suelo y la presencia de viviendas construidas de manera informal. Entre los distritos que presentan sectores con mayor riesgo se encuentran:

Ancón

Ate

Carabayllo

Chorrillos, especialmente en las zonas cercanas al Pantano de Villa

Comas

Independencia

Santa Rosa

San Juan de Lurigancho

Villa María del Triunfo

Villa El Salvador

Ventanilla

Ante un eventual sismo en Perú durante 2026, la preparación de las familias y la identificación previa de zonas seguras pueden contribuir a reducir los riesgos.

¿Cómo actuar durante un temblor en Lima, Perú?

Durante un movimiento telúrico, es fundamental conservar la calma y seguir las recomendaciones de seguridad. Si ocurre un temblor hoy en Perú, toma en cuenta las siguientes medidas:

Dirígete a las zonas de seguridad previamente identificadas.

Aléjate de ventanas, vidrios, muebles y objetos que puedan caer.

Evita correr, especialmente en calles o zonas con tránsito vehicular.

Si estás conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro.

Si te encuentras dentro de un edificio, no uses el ascensor y utiliza las escaleras cuando sea seguro hacerlo.

Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Mantén la calma y evita generar situaciones de pánico.

Teléfonos de emergencia en Perú

Ante una emergencia, estas son algunas de las líneas de atención disponibles en Perú: