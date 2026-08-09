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Temblor HOY, domingo 9 de agosto de 2026, en Perú: epicentro de los últimos sismos reportados EN VIVO por el IGP

¿Sentiste un temblor? Revisa los últimos reportes del IGP y conoce el epicentro, la hora y la magnitud de los últimos sismos registrados en Perú.

María Zapata
Consulta el último sismo EN VIVO registrado hoy, domingo 9 de agosto, en Perú, según el IGP.
Consulta el último sismo EN VIVO registrado hoy, domingo 9 de agosto, en Perú, según el IGP. | Google Gemini

MOMENTOS DESTACADOS

11:44

Otro temblor en Junín, Perú

- Fecha y hora local: 9 de agosto de 2026, 10:40:04 a. m.

- Magnitud: 4.7

- Profundidad: 114 km

- Latitud: -11.11

- Longitud: -74.45

- Intensidad: III, Satipo

- Referencia: 25 km al noreste de Satipo, Satipo - Junín

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Este domingo 9 de agosto de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene actualizado el registro de los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional. En esta nota puedes consultar los últimos sismos reportados, conocer el epicentro, la magnitud y la hora de cada evento, así como revisar información útil para actuar con calma ante un temblor.

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Temblor en Perú HOY, 9 de agosto de 2026 EN VIVO: magnitud y epicentro de los últimos sismos según el IGP

11:44
9/8/2026

Otro temblor en Junín, Perú

- Fecha y hora local: 9 de agosto de 2026, 10:40:04 a. m.

- Magnitud: 4.7

- Profundidad: 114 km

- Latitud: -11.11

- Longitud: -74.45

- Intensidad: III, Satipo

- Referencia: 25 km al noreste de Satipo, Satipo - Junín

09:04
9/8/2026

Temblor en Junín, Perú

- Fecha y hora local: 9 de agosto de 2026, 03:26:40

- Magnitud: 3.7

- Profundidad: 12 km

- Latitud: -12.19

- Longitud: -75.36

- Intensidad: III Chupaca

- Referencia: 16 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junín

09:02
9/8/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO en Líbero los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos registrados en Perú este domingo 9 de agosto de 2026. Consulta la magnitud, el epicentro, la hora y otros detalles de cada temblor.

¿Cómo saber si hubo un temblor?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la institución encargada de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional y difundir los reportes oficiales. A través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), informa datos como la magnitud, profundidad, ubicación y hora de cada sismo registrado.

La información sobre el último sismo de hoy proviene de la Red Sísmica Nacional, conformada por sensores distribuidos en distintos puntos del país. Ante un reporte de temblor, se recomienda consultar los canales oficiales para conocer las características del evento.

¿Por qué se registran tantos temblores en Perú?

Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. El movimiento de las placas tectónicas frente a la costa peruana genera una constante liberación de energía, lo que puede provocar sismos de distintas magnitudes.

Conocer el comportamiento sísmico permite identificar las zonas de mayor peligro y adoptar medidas de prevención. Por ello, ante un sismo en Perú, es importante mantener la calma, ubicarse en un lugar seguro y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Teléfonos de emergencia en Perú ante un sismo

Si un sismo provoca daños o genera una situación de emergencia, estos son algunos números que pueden resultar útiles:

  • Policía Nacional: 105.
  • Bomberos: 116.
  • Policía de Carreteras: 110.
  • Defensa Civil: 115.
  • Infosalud: 113.
  • SAMU: 106.
  • Cruz Roja: (01) 266-0481.

Ante un temblor hoy en Lima o en cualquier otra región del país, se recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y seguir las indicaciones de las autoridades.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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