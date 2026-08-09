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Carlos Zambrano dejó rotundo mensaje sobre su pasado en Alianza Lima: "No todo es tan lindo"

Carlos Zambrano, defensor de Sport Boys, se pronunció sobre su pasado en Alianza Lima, club al que dejó tras un acto de indisciplina.

Wilfredo Inostroza
Carlos Zambrano jugando ante Alianza Lima con camiseta de Sport Boys
Carlos Zambrano jugando ante Alianza Lima con camiseta de Sport Boys | Foto: Liga 1 Te Apuesto
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Tras el buen nivel de Carlos Zambrano mostrado durante el encuentro ante Alianza Lima, el hoy defensor de Sport Boys rompió su silencio y se refirió a su pasado en el cuadro blanquiazul, del que se fue tras un episodio de indisciplina.

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"Me llevo muy bien con todos, lamentablemente ocurrieron cosas extrafutbolísticas, que uno tiene que asumirlo y aceptarlo. Muy agradecido con todo el club, con todos mis compañeros, con los dirigentes, siempre se portaron bien conmigo. Son cosas del fútbol que se dan, no todo es tan lindo para siempre", dijo el zaguero en declaraciones para L1 MAX.

Asimismo, el 'Kaiser' contó que tiene una estrecha relación con Pablo Guede, entrenador del elenco victoriano, esto más allá de su abrupta salida de Matute a comienzos de año.

"Con el 'profe' hablo casi siempre, cada dos semanas hablamos, nos comunicados. Hicimos una linda amistad en la pretemporada. Y no me llevo bien solamente con él, con el cuerpo técnico y con mis compañeros", agregó.

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Finalmente, ante la consulta si extraña a Alianza Lima, dio una respuesta positiva, aunque asegura también estar contento jugando por el Sport Boys, con el que espera conseguir los objetivos trazados.

"¿Extraño a Alianza? Mucho, sinceramente, pero hoy me debo al Boys, estoy muy feliz ahí y apuntamos a conseguir más cosas positivas”, culminó Zambrano.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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