Carlos Zambrano dejó rotundo mensaje sobre su pasado en Alianza Lima: "No todo es tan lindo"

Tras el buen nivel de Carlos Zambrano mostrado durante el encuentro ante Alianza Lima, el hoy defensor de Sport Boys rompió su silencio y se refirió a su pasado en el cuadro blanquiazul, del que se fue tras un episodio de indisciplina.

"Me llevo muy bien con todos, lamentablemente ocurrieron cosas extrafutbolísticas, que uno tiene que asumirlo y aceptarlo. Muy agradecido con todo el club, con todos mis compañeros, con los dirigentes, siempre se portaron bien conmigo. Son cosas del fútbol que se dan, no todo es tan lindo para siempre", dijo el zaguero en declaraciones para L1 MAX.

Asimismo, el 'Kaiser' contó que tiene una estrecha relación con Pablo Guede, entrenador del elenco victoriano, esto más allá de su abrupta salida de Matute a comienzos de año.

"Con el 'profe' hablo casi siempre, cada dos semanas hablamos, nos comunicados. Hicimos una linda amistad en la pretemporada. Y no me llevo bien solamente con él, con el cuerpo técnico y con mis compañeros", agregó.

Alianza Lima y Sport Boys igualaron 1-1 en el Nacional

Finalmente, ante la consulta si extraña a Alianza Lima, dio una respuesta positiva, aunque asegura también estar contento jugando por el Sport Boys, con el que espera conseguir los objetivos trazados.

"¿Extraño a Alianza? Mucho, sinceramente, pero hoy me debo al Boys, estoy muy feliz ahí y apuntamos a conseguir más cosas positivas”, culminó Zambrano.