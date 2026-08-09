Mateo Antoni dio rotunda opinión sobre el arbitraje tras la lesión de Marco Huamán: "Ellos..."

Las alarmas se mantienen encendidas en Matute tras el partido entre Alianza Lima y Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Clausura. Más allá del resultado final (1-1), la preocupación se acrecienta en tienda íntima por el estado de Marco Huamán, quien tuvo que ser reemplazado a los 10 minutos del partido ante los rosados por una lesión en el tobillo. Sobre esta situación se pronunció su compañero Mateo Antoni, quien dio a conocer su postura sobre el criterio del arbitraje en la polémica falta contra el lateral blanquiazul.

La opinión de Mateo Antoni sobre el arbitraje tras la lesión de Marco Huamán

En declaraciones a la prensa, el defensa central uruguayo dejó entrever que la terna arbitral encabezada por el juez FIFA Bruno Pérez no habría tenido un buen criterio en la toma de decisiones tras producirse la fuerte entrada contra Huamán. En ese sentido, consideró que la jugada pudo haber sido revisada por el VAR para analizar una sanción más severa contra el delantero de Boys, Luciano Nequecaur.

“Es una falta (contra Huamán) que es decisión de ellos (los árbitros). La pudimos ver en el vestuario y siento que era al menos revisable, pero son cosas. No sé si era para roja pero al menos para que la revisen”, señaló Antoni a su salida del Estadio Nacional.

Marco Huamán salió lesionado del partido entre Sport Boys y Alianza Lima.

Marco Huamán y la falta que lo sacó del partido

Apenas al minuto 7 del encuentro, Marco Huamán terminó en el suelo y con evidentes signos de dolor tras recibir un fuerte pisotón del delantero Luciano Nequecaur, que le dejó el tobillo derecho inflamado. El blanquiazul de 23 años tuvo que ser reemplazado a los 10 minutos por el chileno Nicolás Díaz.

Al término del encuentro, las cámaras de la prensa lograron captar la salida de Marco Huamán, quien pasó a retirarse del Estadio Nacional luciendo una bota ortopédica y en muletas. Se espera que en las próximas horas Alianza Lima dé a conocer la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación estimado para el lateral íntimo.