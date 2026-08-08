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Alianza Lima remeció el mercado y aseguró a prometedor jugador para el Clausura: “Acuerdo total”

Alianza Lima tiene todo encaminado para reforzar la zaga central con un prometedor jugador para este Torneo Clausura 2026.

Antonio Vidal
Alianza Lima remeció el mercado y aseguró a prometedor jugador para el Clausura. Foto: composición Líbero/IG
Alianza Lima remeció el mercado y aseguró a prometedor jugador para el Clausura. Foto: composición Líbero/IG
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Alianza Lima busca reforzar su zaga central para este Torneo Clausura 2026. A pocos días de que el mercado de pases termine en nuestro país, se conocieron detalles de una negociación que el club íntimo venía teniendo con un prometedor jugador de 23 años que juega en la Liga 1.

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Se trata de Jhair Soto, quien actualmente viene defendiendo la camiseta de ADT de Tarma. Hasta donde se sabía, la negociación por este fichaje se empezó a enfriar por diversos desacuerdos y diferentes posturas. Sin embargo, se acaba de conocer nueva información sobre este tema.

De acuerdo con el periodista Gerson Cuba, Soto está encaminado para vestir la camiseta blanquiazul esta temporada, pues todo estaría listo, siempre y cuando no haya ningún inconveniente.

“De no mediar ningún inconveniente. Jhair Soto jugará en Alianza Lima. Acuerdo total en todas las partes y en la semana se estaría realizando la rúbrica correspondiente”, explicó el periodista vía X.

Información de Gerson Cuba

Información de Gerson Cuba

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima se enfrenta a Sport Boys este sábado 8 de agosto a las 8.00 p. m., por la fecha cuatro del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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