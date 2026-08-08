Recientemente, el pastor Gabriel Johnson, originario de Carolina del Norte, EE. UU., sufrió un derrame cerebral que lo dejó con una parálisis parcial del lado izquierdo de su cuerpo mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Frente a su situación, familiares han denunciado que las autoridades migratorias les negaron información sobre su estado de salud. No obstante, hace poco han podido realizar una breve visita de una hora en el hospital de Texas donde se encuentra internado. ¿Qué más se conoce al respecto?

Pastor detenido por ICE sufrió derrame cerebral mientras estaba bajo custodia

Pastor detenido por ICE sufrió derrame cerebral mientras estaba bajo custodia.

NBC News y otros medios internacionales compartieron más detalles sobre la complicada situación que atraviesa la familia de Gabriel Johnson, un pastor de 55 años originario de Liberia, que ha vivido legalmente en Estados Unidos desde los 15 años.

Según los reportes, el 15 de julio, el líder religioso fue detenido por agentes de ICE en su hogar en Cary, Carolina del Norte, en medio de un aparente cambio en las políticas migratorias y un malentendido relacionado con una cita migratoria. Tras ser trasladado a varios centros de detención, sufrió un accidente cerebrovascular el 30 de julio en Texas.

La familia de Johnson no dudó en denunciar la negligencia médica, señalando que su hija, Gabri Johnson, indicó que su padre padece hipertensión y que la agencia le retiró los seis medicamentos que necesitaba, proporcionándole solo dos sin especificar cuáles.

Asimismo, los familiares informaron que, antes del derrame, el pastor había comunicado que sufría por la falta de agua y alimentos, así como por estar encadenado de pies y manos. También señalaron que el personal de ICE intentó restringir su comunicación sobre su ubicación en el hospital, temiendo que pudiera revelar el número de habitación donde continúa internado.

¿Qué acciones legales se han tomado?

Familiares y defensores de derechos humanos han solicitado la suspensión de una deportación de emergencia. Esta medida busca impedir que la persona sea expulsada hacia Liberia, país que no ha habitado desde su adolescencia, y facilitar su liberación inmediata para que pueda comenzar un proceso formal de rehabilitación médica.

El congresista Joaquín Castro, junto a varias organizaciones civiles, ha respaldado la demanda de una investigación sobre las condiciones en las que se encuentra detenido.