Hace una semana, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a una mujer en estado de gestación en el Aeropuerto Internacional Harry Reid. Según lo expuesto por su prometido, la detención se dio cuando se disponía a abordar un vuelo tras disfrutar de unas vacaciones en Las Vegas. A continuación, todo lo que se sabe sobre este caso.

ICE arresta a embarazada en aeropuerto en EE. UU.; su prometido EXPONE situación

ICE arresta a embarazada en aeropuerto en EE. UU.; su prometido EXPONE situación./ Foto testigo de KLAS.

8 NEWS NOW compartió más información sobre esta complicada situación. La mujer, que responde al nombre de Nqobile Malangeni, según los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), continuaba detenida en el Centro de Detención de Henderson hasta el miércoles 5 de agosto.

Su prometido, quien prefirió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, reveló a dicho medio que Malangeni arribó a Las Vegas el 27 de julio para celebrar su cumpleaños. "Me temo que nunca volveré a ver a mi hija si la deportan", señaló, añadiendo que "debería haber justicia y otra oportunidad para mantener a nuestra familia unida y vivir con normalidad, como todos los demás".

A través de un video de 8 NEWS NOW se evidenció a varios agentes del ICE rodeando a Malangeni el 31 de julio, mientras esperaba para abordar un vuelo de JetBlue hacia Connecticut, su lugar de residencia. En la grabación, un agente le informó sobre el motivo de su arresto: "Usted se quedó más tiempo del permitido por su visa. Tiene una orden de expulsión definitiva".

Frente a esta situación, el prometido de Malangeni ha solicitado comprensión, precisando que él mismo sirvió a su país al enlistarse en el Ejército de los Estados Unidos en 2013. Compartió, incluso, con la prensa, imágenes del viaje de Malangeni a Las Vegas y mencionó que tenían planes de casarse tras su regreso a Connecticut, además de que ella estaba embarazada de un mes. "Pasaron cosas y esto fue totalmente inesperado", sentenció.

¿Qué más se sabe sobre este caso y los inmigrantes en Estados Unidos?

La semana pasada, CBS NEWS reveló que la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) comenzó a intercambiar información con el ICE sobre individuos que no son ciudadanos estadounidenses y que están en viaje, a quienes se les atribuyen posibles infracciones de las leyes migratorias.

Malangeni, originaria de Sudáfrica, llegó al país americano hace un año y medio, según su prometido. Este último expresó lo siguiente: "Creo que si hubiéramos recibido la carta de despido de la manera correcta y hubiéramos estado al tanto, esto nunca habría sido un problema".

¿Cuál fue el motivo de su arresto?

Agentes del ICE privaron de la libertad a Nqobile Malangeni, una ciudadana sudafricana que se encuentra en su primer mes de gestación, en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas el 31 de julio de 2026, tras la determinación de que ella había permanecido en Estados Unidos más allá del tiempo permitido por su visa.