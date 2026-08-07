Rainer Torres dio fuerte comentario sobre el partido entre Universitario vs Cristal: "Será..."

Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentarán por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 desde el Estadio Monumental de Ate y en la previa a este encuentro, Rainer Torres, quien jugó en ambos clubes, salió al frente para dar un fuerte comentario sobre este clásico moderno.

Rainer Torres lanzó rotundo análisis sobre el partido entre Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura

Torres habló sobre el esperado duelo entre Universitario vs Cristal, que se disputará este viernes 7 de agosto y dejó un contundente análisis sobre el momento que atraviesan ambos equipos. El exvolante crema consideró que los dos llegan con presión y con la obligación de conseguir un resultado positivo en una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

El exmediocampista cuestionó algunas decisiones tomadas por Universitario durante la temporada, principalmente en la conformación del plantel y la elección del comando técnico. “Se han cometido varios errores, especialmente en las contrataciones. Creo que también se equivocaron con la elección del técnico. Más allá de las condiciones de Rabanal, su propuesta no terminaba de encajar con la idea de juego de Universitario”, sostuvo en diálogo con Radio Ovación.

Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Rainer Torres destacó que la necesidad de ambos clubes por sumar los tres puntos hará que el partido sea especialmente atractivo y asimismo comparó el rendimiento reciente de ambos conjuntos y aseguró haber visto una mejor versión de Sporting Cristal, aunque todavía lejos de su máximo nivel. “He visto mejores partidos de Cristal, incluso sin mostrar todavía su mejor versión. Universitario sigue buscando su camino”, afirmó.

Finalmente, el ‘Motorcito’ Torres cerró resaltando el carácter especial de estos encuentros: “Los clásicos se viven de una manera distinta, son partidos especiales. No importa cómo lleguen los equipos, porque tienen una motivación diferente y terminan siendo partidos de seis puntos para ambos”.

Universitario vs Sporting Cristal: Día, hora y canal por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes enfrentará a Sporting Cristal el viernes 7 de agosto del 2026 a las 8.30 p. m. (hora peruana) por la jornada cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de Ate. Este encuentro se podrá ver por L1MAX.