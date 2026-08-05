Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 4 del Torneo Clausura en el Estadio Monumental. Duelo que podría marcar el segundo debut de Piero Quispe con los merengues, pues tras su experiencia en el fútbol mexicano y australiano, el volante decidió regresar al club de sus amores con el objetivo de conseguir el tetracampeonato.

PUEDES VER: Universitario presentará nueva incorporación ante Sporting Cristal en el Estadio Monumental

Debido a que el mediocampista de 24 años fue anunciado la semana pasada, no pudo viajar a Cusco para enfrentar a Cienciano, pero todo hace indicar que sumaría sus primeros minutos ante Sporting Cristal. No obstante, uno de sus excompañeros en Universitario de Deportes señaló que ve muy difícil que Piero pueda jugar contra los celestes y que todo dependerá de su físico.

En diálogo con Fútbol como cancha, José Carvallo, campeón con Universitario en 2023, dejó entrever que el mediocampista no está en buenas condiciones físicas para empezar como titular y que Héctor Cúper podría dejarlo fuera de la lista: "Veo muy difícil que Piero Quispe arranque el partido, casi imposible. El técnico tendrá que ver su físico para ver si lo pone en lista, si no tiene ritmo competitivo, estaría muy complicada su convocatoria".

Piero Quispe ya entrena con Universitario.

Con respecto al partido ante los rimenses, el exportero merengue reveló que le gustaría ver a Gianluca Lapadula de titular en lugar de José Rivera: "En este partido me gustaría ver la dupla Valera-Lapadula. Este es un encuentro en que los pondría desde el arranque. Son dos ‘tanques’ y en partidos como ante Sporting Cristal los podría en el ataque desde el inicio".

Finalmente, confesó que no ve a los rimenses favoritos a pesar de que la ‘U’ viene de una derrota y que ambos se encuentran parejos: "Me parece que ambos equipos llegan parejos, no veo a un Sporting Cristal tampoco en tan alto nivel. Es parejo el partido, pero por la localía, la hinchada y el aniversario es favorito Universitario".

¿Cuándo juegan Universitario vs Sporting Cristal?

El duelo entre Universitario vs Sporting Cristal se jugará viernes 7 de agosto desde las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.