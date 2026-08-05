0

Excompañero de Piero Quispe en Universitario lo 'fulminó' previo a duelo ante Sporting Cristal: "Imposible"

José Carvallo aseguró que Piero Quispe no tiene chances de jugar de titular ante Sporting Cristal y que todo dependerá de Héctor Cúper.

Gary Huaman
Piero Quispe tiene chances de debutar con Universitario ante Sporting Cristal.
Piero Quispe tiene chances de debutar con Universitario ante Sporting Cristal. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 4 del Torneo Clausura en el Estadio Monumental. Duelo que podría marcar el segundo debut de Piero Quispe con los merengues, pues tras su experiencia en el fútbol mexicano y australiano, el volante decidió regresar al club de sus amores con el objetivo de conseguir el tetracampeonato.

Universitario presentará flamante incorporación ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

PUEDES VER: Universitario presentará nueva incorporación ante Sporting Cristal en el Estadio Monumental

Debido a que el mediocampista de 24 años fue anunciado la semana pasada, no pudo viajar a Cusco para enfrentar a Cienciano, pero todo hace indicar que sumaría sus primeros minutos ante Sporting Cristal. No obstante, uno de sus excompañeros en Universitario de Deportes señaló que ve muy difícil que Piero pueda jugar contra los celestes y que todo dependerá de su físico.

En diálogo con Fútbol como cancha, José Carvallo, campeón con Universitario en 2023, dejó entrever que el mediocampista no está en buenas condiciones físicas para empezar como titular y que Héctor Cúper podría dejarlo fuera de la lista: "Veo muy difícil que Piero Quispe arranque el partido, casi imposible. El técnico tendrá que ver su físico para ver si lo pone en lista, si no tiene ritmo competitivo, estaría muy complicada su convocatoria".

Piero Quispe ya entrena con Universitario.

Piero Quispe ya entrena con Universitario.

Con respecto al partido ante los rimenses, el exportero merengue reveló que le gustaría ver a Gianluca Lapadula de titular en lugar de José Rivera: "En este partido me gustaría ver la dupla Valera-Lapadula. Este es un encuentro en que los pondría desde el arranque. Son dos ‘tanques’ y en partidos como ante Sporting Cristal los podría en el ataque desde el inicio".

Finalmente, confesó que no ve a los rimenses favoritos a pesar de que la ‘U’ viene de una derrota y que ambos se encuentran parejos: "Me parece que ambos equipos llegan parejos, no veo a un Sporting Cristal tampoco en tan alto nivel. Es parejo el partido, pero por la localía, la hinchada y el aniversario es favorito Universitario".

¿Cuándo juegan Universitario vs Sporting Cristal?

El duelo entre Universitario vs Sporting Cristal se jugará viernes 7 de agosto desde las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Juan Reynoso, ex DT de Perú y Universitario, suena para firmar por club campeón: "Opción"

  2. Ex Gremio elogió a Alianza Lima tras firmar con la blanquiazul por todo el 2026: "Proyecto"

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano