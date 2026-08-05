¿Alianza Lima vs Sport Boys no tendrá estadio lleno? Club rosado informó cómo va la venta de entradas

Este fin de semana, Sport Boys y Alianza Lima protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los rosados, con seis puntos en la tabla, tienen la oportunidad de dar un golpe en la mesa y pasar a los íntimos que tienen siete unidades.

Sin embargo, a falta de tres días para que suene el pitazo inicial, no se han vendido todas las entradas y varias de las tribunas están lejos de lucir llenas, por lo que el Nacional podría mostrar un escenario bastante desfavorable para un partido de tal magnitud.

Según informó el conjunto rosado en sus redes sociales, la tribuna norte para los hinchas de Sport Boys está en 45% de su capacidad, mientras que la visitante sur para los fanáticos de Alianza Lima, apenas va 43%. En cuanto a oriente, se han vendido solamente 25% de estas entradas y Occidente apenas va en 40%.

Termómetro del Nacional.

¿Cuánto cuestan las entradas del Alianza Lima vs Sport Boys?

Las entradas para el partido de la fecha van desde los 45 hasta los 200 soles y pueden ser adquiridas a través de la plataforma Ticketmaster.

Sur (visita): S/45,00

Norte (Boys): S/35,00

Oriente alta: S/80,00

Oriente baja: S/80,00

Oriente intermedia: S/100,00

Occidente alta: S/110,00

Occidente baja: S/110,00

Occidente intermedia: S/140,00

Hospitality Marathon: S/200,00

Experiencia Apuesta Total: S/170,00

¿Cuándo juegan Sport Boys vs Alianza Lima por el Torneo Clausura?

El duelo entre Sport Boys vs Alianza Lima se jugará el sábado 8 de agosto a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional y contará con transmisión de L1 Max.