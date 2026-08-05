Sporting Cristal analiza la contratación de seleccionado ecuatoriano para el Clausura: "Ofrecido"

Sporting Cristal tiene como misión pelear el título del Torneo Clausura 2026 y a su vez escalar en la tabla de posiciones de la Liga 1. Por ello, necesitan conformar un plantel de primer nivel y están analizando opciones para reforzar su mediocampo. En ese sentido, se conoció que evalúan la contratación de un seleccionado ecuatoriano.

Sporting Cristal analiza la contratación de seleccionado ecuatoriano

Los rimenses han sufrido en el centro del campo a lo largo de la temporada, donde han mostrado fragilidad en la marca y creación de juego. Esto, sumado a la salida de Gustavo Cazonatti, ha generado que el club salga en busca de un nuevo fichaje para esa zona.

Precisamente, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela sorprendió al revelar que el jugador Dixon Arroyo ha sido ofrecido a la directiva de Sporting Cristal, que ya está analizando su perfil para evaluar una posible contratación.

Dixon Arroyo fue ofrecido como fichaje para Sporting Cristal

"Me dijeron que han ofrecido a un ecuatoriano, un centrocampista, es Dixon Arroyo. Lo han ofrecido", fue la información que compartió el citado comunicador durante la transmisión del programa.

No obstante, cabe resaltar que por el momento el club no ha realizado ningún tipo de oferta por el volante ecuatoriano de 34 años, ya que antes deben evaluar si calza en el perfil que están buscando para ser el nuevo '6' del equipo.

Dixon Arroyo fue convocado con la selección de Ecuador

Dixon Arroyo ha tenido una gran trayectoria a lo largo de su carrera, motivo por el cual fue considerado para integrar la selección ecuatoriana. El volante hizo su debut en un amistoso ante Bolivia en 2021. Posteriormente, siguió siendo considerado en las convocatorias para la Copa América 2021 y las Eliminatorias Sudamericanas, aunque no volvió a sumar minutos.

Trayectoria de Dixon Arroyo