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Sporting Cristal analiza la contratación de seleccionado ecuatoriano para el Clausura: "Ofrecido"

Sporting Cristal no ha cerrado su plantel y está en busca de perfiles para reforzar su volante. Ahora, se conoció que evalúan el fichaje de un seleccionado ecuatoriano.

Angel Curo
Sporting Cristal analiza la contratación de seleccionado ecuatoriano para el Clausura
Sporting Cristal analiza la contratación de seleccionado ecuatoriano para el Clausura | Composición: Líbero
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Sporting Cristal tiene como misión pelear el título del Torneo Clausura 2026 y a su vez escalar en la tabla de posiciones de la Liga 1. Por ello, necesitan conformar un plantel de primer nivel y están analizando opciones para reforzar su mediocampo. En ese sentido, se conoció que evalúan la contratación de un seleccionado ecuatoriano.

Roberto Mosquera habló sobre el posible fichaje de Rodrigo Ureña.

PUEDES VER: ¿Rodrigo Ureña será nuevo jugador de Cristal? Mosquera confirma si llegará el ex Universitario

Sporting Cristal analiza la contratación de seleccionado ecuatoriano

Los rimenses han sufrido en el centro del campo a lo largo de la temporada, donde han mostrado fragilidad en la marca y creación de juego. Esto, sumado a la salida de Gustavo Cazonatti, ha generado que el club salga en busca de un nuevo fichaje para esa zona.

Precisamente, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela sorprendió al revelar que el jugador Dixon Arroyo ha sido ofrecido a la directiva de Sporting Cristal, que ya está analizando su perfil para evaluar una posible contratación.

Dixon Arroyo, Sporting Cristal

Dixon Arroyo fue ofrecido como fichaje para Sporting Cristal

"Me dijeron que han ofrecido a un ecuatoriano, un centrocampista, es Dixon Arroyo. Lo han ofrecido", fue la información que compartió el citado comunicador durante la transmisión del programa.

No obstante, cabe resaltar que por el momento el club no ha realizado ningún tipo de oferta por el volante ecuatoriano de 34 años, ya que antes deben evaluar si calza en el perfil que están buscando para ser el nuevo '6' del equipo.

Dixon Arroyo fue convocado con la selección de Ecuador

Dixon Arroyo ha tenido una gran trayectoria a lo largo de su carrera, motivo por el cual fue considerado para integrar la selección ecuatoriana. El volante hizo su debut en un amistoso ante Bolivia en 2021. Posteriormente, siguió siendo considerado en las convocatorias para la Copa América 2021 y las Eliminatorias Sudamericanas, aunque no volvió a sumar minutos.

Trayectoria de Dixon Arroyo

  • Rocafuerte Sub-19 (Ecuador).
  • Barcelona SC Sub-19 (Ecuador).
  • CSNA Sub-20 (Ecuador).
  • Chacarita Sub-20 (Ecuador).
  • Deportivo Quito (Ecuador).
  • LDU de Loja (Ecuador).
  • Independiente del Valle (Ecuador).
  • CS Emelec (Ecuador).
  • Inter Miami (Estados Unidos).
  • Barcelona SC (Ecuador).
  • Guayaquil City (Ecuador).
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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