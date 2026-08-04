Sporting Cristal quiere remecer el mercado firmando a seleccionado chileno: "Hasta lo último"

Sporting Cristal no da por cerrado su mercado de fichajes y mantiene como prioridad la incorporación de un último refuerzo para afrontar el Torneo Clausura 2026. La necesidad está plenamente identificada: fortalecer el mediocampo, una zona que perdió equilibrio tras la salida de Gustavo Cazonnati, por lo que la directiva celeste ya puso la mira en un futbolista de la selección chilena.

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Sporting Cristal quiere remecer el mercado firmando a seleccionado chileno

En La Florida son conscientes de que han perdido marca en su esquema y, según reveló el periodista Paul Pérez, en el programa 'Modo Fútbol', el club ya tiene al principal candidato para cubrir esa vacante con la llegada de Rodrigo Ureña, su mayor deseo en este mercado.

De acuerdo a lo señalado por el periodista deportivo, en Sporting Cristal están decididos a hacer un importante esfuerzo para concretar la operación y, aunque no es sencillo, están enfocados en dar uno de los golpes más resonantes del mercado de pases. La idea es que se defina máximo para este martes 5 de agosto.

Sporting Cristal buscará hasta el final concretar la llegada de Rodrigo Ureña.

"Me dijeron que Sporting Cristal hará esfuerzo hoy y, a más tardar, mañana definen quién es el '6'. Al futbolista que apunta y van a intentar es Rodrigo Ureña, quieren insistir con él. Van a hacer hasta lo último para que sea Ureña, si lo convencen o no ya es distinto", reveló el citado comunicador.

Por su parte, su compañero de panel Gustavo Peralta indicó que la idea del ‘Pitbull’ era seguir en Millonarios de Colombia, aunque dejó entrever que ante la insistencia de Cristal puede cambiar su parecer. "La otra vez contamos la postura desde el entorno de Ureña, pero si van a volver a insistir, hay que volver a consultar", complementó el hombre de prensa.

Cabe recordar que el nombre de Rodrigo Ureña ha comenzado a sonar con fuerza en la órbita de Sporting Cristal durante este mercado de fichajes para el Torneo Clausura. Aunque el volante chileno mantiene un estrecho vínculo con Universitario, el fútbol suele sorprender en cada ventana de transferencias y una eventual llegada al conjunto celeste no aparece como un escenario imposible.

Rodrigo Ureña y su paso en la selección chilena

Rodrigo Ureña demostró en los últimos años que es un jugador de gran nivel en el fútbol sudamericano. Precisamente, en la última temporada recibió un gran premio por su rendimiento, luego de ser llamado por Ricardo Gareca para jugar con la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas. El volante hizo su debut en la derrota ante Bolivia.