Sporting Cristal sumará a colombiano para vencer a Universitario por el Clausura 2026

Sporting Cristal se enfrentará a Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico moderno por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y Roberto Mosquera se perfila a sumar a un futbolista colombiano para vencer al club merengue en el Estadio Monumental de Ate: estamos hablando de Juan Manuel Cuesta.

Sporting Cristal integrará a futbolista colombiano para ganar a Universitario por el Torneo Clausura 2026

Cuesta, quien había salido lesionado del partido entre Cristal ante Bentín Tacna por la Copa de la Liga, tiene altas posibilidades de ser convocado por Mosquera para enfrentar el partido ante Universitario por el Clausura 2026.

Sporting Cristal sumará a Juan Manuel Cuesta para enfrentar a Universitario

Radio Programas del Perú (RPP) adelantó que el jugador colombiano ya se recuperó de su dolor en el pie derecho por lo que ya no siente dolores y puede ser utilizado para defender los colores celestes y enfrentar a los cremas.

Cabe mencionar que Juan Manuel Cuesta no ha logrado disputar partidos en la Liga 1 2026 con Sporting Cristal, por lo que tras tres fechas podría debutar ante Universitario de Deportes por el clásico moderno en el Torneo Clausura 2026.

¿Cómo le va a Juan Manuel Cuesta en Sporting Cristal?

Cuesta llegó a Cristal como su flamante fichaje para el Clausura 2026; sin embargo, debido a una lesión no ha sumado minutos en la Liga 1, pero tiene registrado solo un encuentro con la escuadra rimense y fue en la Copa de la Liga ante Bentín Tacna, donde disputó 90 minutos.

Universitario vs Sporting Cristal: Fecha, hora y canal del partido por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentarán el viernes 7 de agosto a las 8.30 (hora peruana) por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este encuentro se podrá transmitir a través de L1MAX.