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Se reveló si Jairo Concha dejará Universitario para irse a un club del extranjero: "Afuera"

Jairo Concha es un elemento clave en la volante de Universitario de Deportes y en las últimas semanas se especuló sobre una posible salida al extranjero.

Wilfredo Inostroza
Jairo Concha viene siendo figura con camiseta de Universitario
Jairo Concha viene siendo figura con camiseta de Universitario | Foto: Carlos Félix | URPI - LR
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Una de las figuras de Universitario de Deportes en la actualidad es Jairo Concha, volante que ha sido clave en los títulos nacionales 2024 y 2025. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que este elemento finalmente emigre a algún club del exterior. ¿Existe algún interés real por el jugador del fútbol internacional?

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De acuerdo a lo revelado por el periodista Gustavo Peralta, a las oficinas del club 'crema' no ha llegado ninguna oferta por 'Jairoco', quien tiene contrato hasta diciembre de este año y se vienen acercando posturas para ampliar el vínculo.

"No ha llegado ninguna oferta a la 'U' por Jairo Concha, se había rumoreado que tenía una posibilidad de salir. La 'U' está negociando su renovación, están cerca pero no concretada", dijo el comunicador en el programa Hablemos de MAX.

Eso sí, el propio Peralta aseguró que los empresarios que manejan al también exjugador de Alianza Lima y Universidad San Martín vienen analizando opciones en el exterior. "Su entorno está buscándole algo afuera".

Video: L1 MAX.

Jairo Concha y sus números en Universitario

Jairo Concha ha disputado 104 partidos con Universitario desde la temporada 2024 y ha marcado 12 goles; además, suma 12 asistencias. Recordemos que ha ganado dos títulos nacionales en tienda 'crema': 2024 y 2025.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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