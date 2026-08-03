¡Batacazo! Alianza Lima llegó a un acuerdo con figura norteamericana: "Ya entrena con el equipo"

Alianza Lima es uno de los clubes que quiere competir en todas las disciplinas deportivas para orgullo de sus seguidores. Es claro que siempre va a querer reforzar su plantel en busca de mejores resultados, por lo que ahora ha dado de qué hablar al llegar a un acuerdo definitivo con una figura de nacionalidad norteamericana.

Alianza Lima fichó a figura norteamericana

Según pudo informar el periodista Gerson Cuba, la escuadra victoriana llegó a un acuerdo con la deportista Taylor Fricano para que defienda la camiseta del equipo de vóley de Alianza Lima. Tras su paso en varios clubes de Europa y Estados Unidos, la opuesta de 31 años llega al Perú en busca del ansiado tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley.

De hecho, se ha podido conocer que la deportista ya entrena con el primer equipo blanquiazul, por lo que en breve se dará el anuncio oficial en las redes sociales de la institución victoriana. La directiva no se queda con los brazos cruzados y espera seguir comandando el poderío en la disciplina de vóley.

"La opuesta norteamericana Taylor Fricano es nueva jugadora de Alianza Lima Vóley. Ya entrena con el equipo tricampeón.", señaló el mencionado periodista a través de sus redes sociales.

Taylor Fricano será nueva integrante para el equipo de vóley de Alianza Lima.

¿En qué clubes ha jugado Taylor Fricano?

Wisconsin Univ. | Estados Unidos | 2013 - 2015

North Carolina Univ. | Estados Unidos | 2015 - 2018

VK Královo Pole | República Checa | 2018 - 2019

SM'Aesch Pfeffingen | Suiza | 2019 - 2020

VC Kanti Schffhausen | Suiza | 2020 - 2021

Olimpia Teodora Ravenna | Italia | 2020 - 2022

Athletes Unlimited Pro League | Estados Unidos | 2021 - 2022

Terville - Florange OC | Francia | 2022 - 2023

Béziers Volley | Francia | 2023 - 2024

CSO Voluntari 2005 | Rumania | 2024 - 2025

Gwangju Pepper Savings Bank AI PEPPERS | Corea del Sur | 2024 - 2025

Columbus Fury | Estados Unidos | 2025 - 2026

Datos de Taylor Fricano, nuevo fichaje de Alianza Lima

La deportista Taylor Fricano es de la categoría 1995. Tiene 31 años y presenta una altura de 1,92 m. Se desempeña en la posición de opuesto y tiene la nacionalidad norteamericana. Llega a tienda blanquiazul con la esperanza de marcar la diferencia a lo largo de la Liga Nacional de Vóley.