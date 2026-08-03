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¡Batacazo! Alianza Lima llegó a un acuerdo con figura norteamericana: "Ya entrena con el equipo"
Para sorpresa de los aficionados, Alianza Lima concretó la llegada de una pieza clave que cuenta con nacionalidad norteamericana para la edición 2026.
Alianza Lima es uno de los clubes que quiere competir en todas las disciplinas deportivas para orgullo de sus seguidores. Es claro que siempre va a querer reforzar su plantel en busca de mejores resultados, por lo que ahora ha dado de qué hablar al llegar a un acuerdo definitivo con una figura de nacionalidad norteamericana.
Alianza Lima fichó a figura norteamericana
Según pudo informar el periodista Gerson Cuba, la escuadra victoriana llegó a un acuerdo con la deportista Taylor Fricano para que defienda la camiseta del equipo de vóley de Alianza Lima. Tras su paso en varios clubes de Europa y Estados Unidos, la opuesta de 31 años llega al Perú en busca del ansiado tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley.
De hecho, se ha podido conocer que la deportista ya entrena con el primer equipo blanquiazul, por lo que en breve se dará el anuncio oficial en las redes sociales de la institución victoriana. La directiva no se queda con los brazos cruzados y espera seguir comandando el poderío en la disciplina de vóley.
"La opuesta norteamericana Taylor Fricano es nueva jugadora de Alianza Lima Vóley. Ya entrena con el equipo tricampeón.", señaló el mencionado periodista a través de sus redes sociales.
Taylor Fricano será nueva integrante para el equipo de vóley de Alianza Lima.
¿En qué clubes ha jugado Taylor Fricano?
- Wisconsin Univ. | Estados Unidos | 2013 - 2015
- North Carolina Univ. | Estados Unidos | 2015 - 2018
- VK Královo Pole | República Checa | 2018 - 2019
- SM'Aesch Pfeffingen | Suiza | 2019 - 2020
- VC Kanti Schffhausen | Suiza | 2020 - 2021
- Olimpia Teodora Ravenna | Italia | 2020 - 2022
- Athletes Unlimited Pro League | Estados Unidos | 2021 - 2022
- Terville - Florange OC | Francia | 2022 - 2023
- Béziers Volley | Francia | 2023 - 2024
- CSO Voluntari 2005 | Rumania | 2024 - 2025
- Gwangju Pepper Savings Bank AI PEPPERS | Corea del Sur | 2024 - 2025
- Columbus Fury | Estados Unidos | 2025 - 2026
Datos de Taylor Fricano, nuevo fichaje de Alianza Lima
La deportista Taylor Fricano es de la categoría 1995. Tiene 31 años y presenta una altura de 1,92 m. Se desempeña en la posición de opuesto y tiene la nacionalidad norteamericana. Llega a tienda blanquiazul con la esperanza de marcar la diferencia a lo largo de la Liga Nacional de Vóley.
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