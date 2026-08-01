¿Por qué no juega Kevin Quevedo en Alianza Lima? Lo último que se sabe sobre su futuro

Alianza Lima y Alianza Atlético de Sullana jugarán este sábado 1 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura, y uno de los elementos que no estará en el terreno de juego es Kevin Quevedo, quien al igual que en la fecha anterior frente a Comerciantes Unidos, no ha sido considerado por el profesor Pablo Guede en su lista de convocados. Una situación que mantiene en vilo a los hinchas blanquiazules.

¿Kevin Quevedo está lesionado?

Pese a que no viene siendo tomado en cuenta para los partidos por el Clausura, el futbolista de 29 años ha estado entrenando con total normalidad junto al resto de sus compañeros, lo cual descarta cualquier posible lesión. Bajo esa premisa, se entiende que el comando técnico encabezado por Guede considera que el atacante, hoy por hoy, no es una pieza indispensable dentro del esquema táctico.

Kevin Quevedo no fue convocado para el partido ante Alianza Atlético.

¿Kevin Quevedo se irá de Alianza Lima?

Esta situación despertó rumores sobre una posible salida de Quevedo en el presente mercado de pases, en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, el periodista Gerson Cuba señaló que, por el momento, dicha posibilidad no viene siendo contemplada por parte de la directiva aliancista.

"Se descarta que su ausencia esté relacionada con alguna lesión o con temas extradeportivos. Por ahora, tampoco se evalúa la posibilidad de un préstamo. Seguirá buscando fecha a fecha tener minutos.", publicó en su cuenta de X.

De esta forma, se descarta que Kevin Quevedo esté lesionado o que vaya a dejar Alianza Lima en este mercado de pases. El extremo permanece en el plantel blanquiazul y no es considerado por decisión técnica de Pablo Guede.

¿Qué otros jugadores no fueron convocados por Pablo Guede?

Además de Quevedo, otros dos jugadores tampoco fueron considerados para el duelo de hoy ante Alianza Atlético: estamos hablando de Luis Ramos y Piero Cari. El primero no se encuentra al 100% debido a un cuadro de pubalgia en la zona inguinal. En el caso de Cari, su situación es similar al de Quevedo.