0
EN DIRECTO
Tabla Acumulada y del Clausura 2026 ACTUALIZADA
ANTESALA
Sporting Cristal vs Melgar por Torneo Clausura 2026

Kevin Quevedo y una noticia tras quedar fuera de la convocatoria de Alianza Lima: "Préstamo"

Tras haber quedado fuera de la convocatoria de Alianza Lima, se brindó nueva información sobre el futuro de Kevin Quevedo.

Francisco Esteves
Kevin Quevedo y una noticia tras quedar fuera de la convocatoria de Alianza Lima.
Kevin Quevedo y una noticia tras quedar fuera de la convocatoria de Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Alianza Lima enfrentará a Comerciantes Unidos en Cutervo por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Bajo esa premisa, uno de los elementos que no estará en el terreno de juego es Kevin Quevedo, habilidoso delantero que quedó fuera de la lista de convocados. Ahora, hay nueva información respecto a su futuro.

Alianza Lima y sus cuatro sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Comerciantes Unidos.

PUEDES VER: Alianza Lima y sus cuatro sensibles bajas confirmadas ante Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura

Resulta que, según se pudo conocer, esta ausencia no se debe a alguna lesión sino a una decisión del comando técnico a cargo de Pablo Guede. Ello generó muchas dudas y el periodista Gerson Cuba brindó detalles al respecto, disipando así el misterio acerca de su continuidad en el club.

"Se descarta que su ausencia esté relacionada con alguna lesión o con temas extradeportivos. Por ahora, tampoco se evalúa la posibilidad de un préstamo", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Alianza Lima, Kevin Quevedo, Liga 1

Kevin Quevedo no ha brillado con Alianza Lima este año.

De esta forma, se confirma que, pese a su ausencia ante Comerciantes Unidos en la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Kevin Quevedo seguirá en Alianza Lima y su principal objetivo es llevarse el título nacional a final de la presente temporada.

Trayectoria de Kevin Quevedo

  • Universitario
  • Alianza Lima
  • Goiás
  • FBC Melgar
  • Deportivo Garcilaso
  • Universidad Católica
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO HOY: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones por Clausura 2026

  2. Héctor Cúper dio fuerte calificativo del nivel de Lapadula en Universitario: "Por debajo del resto"

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano