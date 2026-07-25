Kevin Quevedo y una noticia tras quedar fuera de la convocatoria de Alianza Lima: "Préstamo"

Alianza Lima enfrentará a Comerciantes Unidos en Cutervo por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Bajo esa premisa, uno de los elementos que no estará en el terreno de juego es Kevin Quevedo, habilidoso delantero que quedó fuera de la lista de convocados. Ahora, hay nueva información respecto a su futuro.

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Resulta que, según se pudo conocer, esta ausencia no se debe a alguna lesión sino a una decisión del comando técnico a cargo de Pablo Guede. Ello generó muchas dudas y el periodista Gerson Cuba brindó detalles al respecto, disipando así el misterio acerca de su continuidad en el club.

"Se descarta que su ausencia esté relacionada con alguna lesión o con temas extradeportivos. Por ahora, tampoco se evalúa la posibilidad de un préstamo", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Kevin Quevedo no ha brillado con Alianza Lima este año.

De esta forma, se confirma que, pese a su ausencia ante Comerciantes Unidos en la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Kevin Quevedo seguirá en Alianza Lima y su principal objetivo es llevarse el título nacional a final de la presente temporada.

Trayectoria de Kevin Quevedo