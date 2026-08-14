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¿Por qué Barcelona y Real Madrid no jugarán la fecha 1 de LaLiga 2026-27?

Este fin de semana vuelve el fútbol español, pero los dos grandes no debutarán oficialmente hasta la siguiente semana en LaLiga 2026-27 y aquí te contaremos el porqué de esta decisión.

Gary Huaman
Barcelona y Real Madrid debutarán en LaLiga el próxim fin de semana.
Barcelona y Real Madrid debutarán en LaLiga el próxim fin de semana. | Foto: composición Líbero
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¡Regresa LaLiga! Luego de varios meses de espera, este fin de semana empezará la nueva temporada del fútbol español que tiene al FC Barcelona como vigente campeón y que promete darnos una espectacular pelea por el título. Sin embargo, el cuadro culé no jugará hasta la segunda fecha de la competencia y tampoco lo harán el Real Madrid.

Fixture de la jornada 1 de LaLiga 2026-2027

PUEDES VER: ¿Cuándo empiezan los partidos de LaLiga 2026-27 de España? Fixture de la primera fecha

Los azulgranas iban a debutar contra Athletic Club en el Camp Nou y los merengues iban a recibir a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, pero ahora debutarán en la fecha 2 de LaLiga 2026-27 frente al Elche y Espanyol como visitantes, respectivamente. A continuación, te contaremos por qué recién veremos a estos clubes la siguiente semana.

¿Por qué Barcelona y Real Madrid no jugarán la fecha 1 de LaLiga 2026-27?

La principal razón de que ambos clubes no debuten hasta la semana del 22 y 23 de agosto es por una medida especial de protección al jugador que fue aprobada tras el Mundial 2026.

Sucede que la final de este torneo fue el 19 de julio y para garantizar el descanso reglamentario de un mínimo de 21 días de vacaciones y evitar lesiones en plantillas sobrecargadas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga establecieron un criterio de jornada partida/escalonada.

  • Normativa RFEF: Los clubes que contaron con una cantidad significativa de futbolistas disputando las semifinales o la final de la Copa del Mundo tenían el derecho de aplazar su compromiso de la Jornada 1 hasta la semana del 25 al 27 de agosto.
  • El FC Barcelona (con 10 internacionales en las instancias finales) y el Real Madrid (también fuertemente afectado en las etapas decisivas) solicitaron esta reprogramación para ajustar su pretemporada y dar descanso a sus figuras.
Fixture de LaLiga 2026-2027

Fixture de LaLiga 2026-2027

¿Cuándo jugarán Barcelona y Real Madrid la fecha 2 de LaLiga 2026-27?

Real Madrid debutará oficialmente el 22 de agosto visitando al RCD Espanyol mientras que el FC Barcelona debutará el 23 de agosto enfrentando al Elche CF.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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