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¿Por qué Barcelona y Real Madrid no jugarán la fecha 1 de LaLiga 2026-27?
Este fin de semana vuelve el fútbol español, pero los dos grandes no debutarán oficialmente hasta la siguiente semana en LaLiga 2026-27 y aquí te contaremos el porqué de esta decisión.
¡Regresa LaLiga! Luego de varios meses de espera, este fin de semana empezará la nueva temporada del fútbol español que tiene al FC Barcelona como vigente campeón y que promete darnos una espectacular pelea por el título. Sin embargo, el cuadro culé no jugará hasta la segunda fecha de la competencia y tampoco lo harán el Real Madrid.
Los azulgranas iban a debutar contra Athletic Club en el Camp Nou y los merengues iban a recibir a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, pero ahora debutarán en la fecha 2 de LaLiga 2026-27 frente al Elche y Espanyol como visitantes, respectivamente. A continuación, te contaremos por qué recién veremos a estos clubes la siguiente semana.
¿Por qué Barcelona y Real Madrid no jugarán la fecha 1 de LaLiga 2026-27?
La principal razón de que ambos clubes no debuten hasta la semana del 22 y 23 de agosto es por una medida especial de protección al jugador que fue aprobada tras el Mundial 2026.
Sucede que la final de este torneo fue el 19 de julio y para garantizar el descanso reglamentario de un mínimo de 21 días de vacaciones y evitar lesiones en plantillas sobrecargadas, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga establecieron un criterio de jornada partida/escalonada.
- Normativa RFEF: Los clubes que contaron con una cantidad significativa de futbolistas disputando las semifinales o la final de la Copa del Mundo tenían el derecho de aplazar su compromiso de la Jornada 1 hasta la semana del 25 al 27 de agosto.
- El FC Barcelona (con 10 internacionales en las instancias finales) y el Real Madrid (también fuertemente afectado en las etapas decisivas) solicitaron esta reprogramación para ajustar su pretemporada y dar descanso a sus figuras.
Fixture de LaLiga 2026-2027
¿Cuándo jugarán Barcelona y Real Madrid la fecha 2 de LaLiga 2026-27?
Real Madrid debutará oficialmente el 22 de agosto visitando al RCD Espanyol mientras que el FC Barcelona debutará el 23 de agosto enfrentando al Elche CF.
¡Vamos al Circo!
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