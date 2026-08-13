¡No será en Arabia Saudí! Supercopa de España cambia de sede para torneo que pelean Barcelona y Real Madrid

La Supercopa de España 2027 tendrá un escenario inédito. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que Estambul, Turquía, será la nueva sede del torneo, que por primera vez desde la implementación del formato de cuatro equipos se disputará fuera de Arabia Saudí. Los encuentros tendrán como escenario el Estadio Olímpico Atatürk, uno de los recintos deportivos más importantes del país y que ya albergó una final de la Champions League.

La competición se desarrollará del 2 al 7 de febrero de 2027 y mantendrá el formato de Final Four, con dos semifinales y una gran final. El cambio de sede responde principalmente a una cuestión de calendario: Arabia Saudita, habitual anfitrión de la Supercopa en los últimos años, será sede de la Copa Asiática 2027, que se disputará entre el 7 de enero y el 5 de febrero. Por este motivo, el país no podrá recibir simultáneamente el torneo español. La Supercopa regresaría a Arabia Saudita en 2028.

Estambul será sede de la Supercopa de España.

¿Qué equipos jugarán la Supercopa de España 2027?

La edición contará con cuatro protagonistas: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad. El conjunto azulgrana consiguió su clasificación como campeón de LaLiga, mientras que el Real Madrid accedió tras terminar como subcampeón del campeonato español. Por su parte, la Real Sociedad obtuvo su boleto después de conquistar la Copa del Rey 2026, mientras que el Atlético de Madrid aseguró su presencia como finalista del torneo copero.

Los emparejamientos de semifinales ya están definidos: Real Sociedad vs. Real Madrid y Barcelona vs. Atlético de Madrid. Los ganadores de ambos compromisos avanzarán a la final, que se disputará el 7 de febrero y determinará al campeón de la Supercopa de España 2027.

De esta manera, Estambul se prepara para recibir una nueva edición de uno de los torneos más atractivos del fútbol español. La presencia de cuatro gigantes como Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad garantiza una semana de máxima expectativa, con un título en juego y la oportunidad de comenzar el 2027 levantando un nuevo trofeo.