Cristiano Ronaldo responde a Lionel Messi tras la muerte de su padre: "Mucha fuerza"

Lionel Messi se pronunció con una emotiva carta en sus redes sociales tras vivir los días más duros de su vida por el fallecimiento de su padre Jorge Messi. Minutos después, Cristiano Ronaldo, su rival deportivo por varios años, sorprendió al responder y expresar sus condolencias hacia el futbolista argentino.

Cristiano Ronaldo responde a Lionel Messi tras la muerte de su padre

El mundo brindó su apoyo hacia Lionel Messi luego de una emotiva y desgarradora carta de despedida por el deceso de su progenitor. Sin embargo, entre todos los mensajes de los hinchas, también se encontró el de Cristiano Ronaldo.

El futbolista del Real Madrid no fue ajeno al complicado momento que atraviesa su colega de profesión y su máximo rival deportivo durante dos décadas y le brindó sus condolencias. Cabe señalar que este es la primera vez que el astro portugués se pronuncia por el fallecimiento de Jorge Messi.

Cristiano Ronaldo envió mensaje de apoyo a Lionel Messi por el fallecimiento de su padre.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, fue el mensaje de respuesta del astro portugués en la publicación de Instagram en la cuenta oficial de Lionel Messi.

El mensaje fue recibido de gran manera por parte de los aficionados que rápidamente convirtiendo al comentario de ‘CR7’ como el favorito, superando el millón de likes.

La desgarradora carta de Lionel Messi por el fallecimiento de su padre

Lionel Messi se pronunció por primera vez por el deceso de su padre y lamentó que no podrá volver a verlo físicamente, así como su pronta partido del mundo terrenal. “Todavía no puedo creer que te hayas ido. Se me hace difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto”, señaló al inicio de su mensaje.

Del mismo modo, la ‘Pulga’ evidenció que atraviesa un momento sumamente complicado en su vida personal y dejó entrever que existe gran posibilidad de su retiro del fútbol profesional luego de la muerte de Jorge Messi.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, fue parte de su carta.