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Lionel Messi se pronuncia con sentido mensaje tras fallecimiento de su padre: "Momento tan doloroso"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lionel Messi rompió su silencio ante la muerte de su padre a inicios de agosto. "Gracias por respetar nuestro dolor", expresó.

Diego Medina
Lionel Messi dedicó mensaje a su padre.
Lionel Messi dedicó mensaje a su padre. | Foto: Instagram Lionel Messi
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Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El astro argentino se pronunció públicamente tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, quien murió el pasado sábado 8 de agosto a los 68 años, luego de atravesar un delicado cuadro de salud. La noticia generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol, especialmente por la estrecha relación que ambos mantuvieron durante toda la vida del capitán argentino.

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Messi rompe su silencio tras muerte de su padre

Después de varios días de silencio, Messi utilizó sus redes sociales para agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas por él y su familia. El futbolista compartió una fotografía junto a su padre y acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción, en el que pidió además respeto por el difícil momento que atraviesan sus seres queridos.

"Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad.", expresó.

Lionel Messi

Mensaje de Lionel Messi tras fallecimiento de su padre.

La partida de Jorge Messi representa un golpe especialmente duro para Lionel, no solo por el vínculo familiar, sino también por el papel determinante que tuvo en su trayectoria deportiva. Jorge acompañó a su hijo desde sus primeros pasos en el fútbol, estuvo involucrado en su formación y posteriormente se convirtió en su representante. Fue una figura fundamental durante el proceso que llevó al pequeño Lionel desde Rosario hasta Barcelona, donde comenzó a construir la carrera que terminaría convirtiéndolo en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Lionel Messi

Mensaje de Lionel Messi dedicado a su padre.

Tras conocerse el fallecimiento, Messi viajó a Rosario junto a su familia para participar de la despedida de su padre en un ámbito privado. El mundo del fútbol también se hizo presente con mensajes de condolencias: Barcelona, Newell's Old Boys, la Asociación del Fútbol Argentino, Conmebol y otras instituciones expresaron su solidaridad con el campeón del mundo y sus familiares.

En paralelo, la situación también ha tenido repercusión deportiva. Messi se tomó un tiempo alejado de la actividad con Inter Miami para acompañar a su familia, mientras el club afronta sus compromisos de la Leagues Cup. Por ahora, el fútbol pasa inevitablemente a un segundo plano para el argentino, que enfrenta una pérdida que trasciende cualquier resultado, título o récord.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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