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Universitario se quedó con los tres puntos ante Sporting Cristal y escala en la tabla del Clausura
La tabla del Torneo Clausura 2026 se pone de candela tras conocer que Universitario se quedó con los tres puntos ante Sporting Cristal luego de reñido cotejo.
Universitario de Deportes ha dejado en claro que quiere ser protagonista a lo largo del año 2026. La hinchada confía en cada uno de los deportistas que lucen el escudo merengue, por lo que esperan su máxima entrega en cada encuentro a disputarse. Este es el caso del equipo femenino que viene compitiendo en el Torneo Clausura y acaba de sumar tres puntos contra Sporting Cristal.
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Universitario se quedó con los tres puntos ante Sporting Cristal
Recientemente, la escuadra de Universitario visitó el Estadio Alberto Gallardo para medirse ante Sporting Cristal por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Era un choque de esperarse por lo que fue la final del Apertura, pero ahora las merengues dieron todo de sí para superar 3-1 a las celestes en su campo.
La primera anotación de las 'Leonas' fue obra de Stephanie Lacoste y luego apareció Luz Campoverde para ampliar el marcador en la primera parte. El descuento de las celestes fue por parte de Guadalupe Miño para generar tensión de cara al complemento. Sin embargo, las cremas sellaron el 1-3 definitivo gracias al tanto de Daiana Farias.
Universitario venció a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026.
De esta manera, Universitario de Deportes se queda con los tres puntos ante las celestes para sostener su invicto en lo que va del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina. Asimismo, escala en la tabla de posiciones con siete unidades y cada vez se va acercando a la escuadra líder que es Alianza Lima.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026
Así va la tabla de posiciones tras jugarse la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|4
|17
|12
|2. Sporting Cristal
|4
|9
|9
|3. Atlético Andahuaylas
|4
|3
|8
|4. Universitario
|3
|14
|7
|5. Carlos Mannucci
|4
|-7
|7
|6. Melgar
|2
|0
|3
|7. Killas
|4
|-7
|3
|8. Defensores
|3
|-11
|3
|9. Flamengo FBC
|3
|-3
|1
|10. UNSAAC
|4
|-4
|1
|11. Yanapuma
|2
|-9
|0
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