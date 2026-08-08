Jesús Castillo se despidió de Universitario con sorpresivo mensaje: "Gracias también a quienes..."

Jesús Castillo finalmente cerró su etapa con Universitario de Deportes para este Torneo Clausura de la Liga 1 tras confirmarse su fichaje por el Espérance de Túnez. Tras esto, el volante defensivo se despidió del equipo, así como de la hinchada, recordando los logros que obtuvo tras su paso por el elenco de Ate. Mediante sus redes sociales, Castillo Molina expresó su gratitud a la 'U' por recibirlo.

El jugador también tuvo unas palabras para sus compañeros, quienes, de acuerdo con él, lo hicieron sentir parte del equipo desde el primer día, sobre todo refiriéndose a los líderes que hay en el vestuario estudiantil.

Jesús Castillo fue fichado por el Espérance de Túnez

"Hoy me toca cerrar una etapa muy especial de mi carrera. Llegué a Universitario con la ilusión y la responsabilidad de defender una camiseta enorme, y me voy agradecido por todo lo que viví durante este tiempo".

"Gracias a todas las personas que forman parte del club y que estuvieron conmigo en el día a día. A mis compañeros, por el gran grupo que me acogió desde el primer día, por hacerme sentir parte de él y por los grandes líderes que encontré dentro del vestuario".

"Me llevo el orgullo de haber sido parte de la historia de Universitario, de haber sido campeón con esta camiseta y de haber compartido momentos que voy a guardar siempre en mi carrera".

"Gracias también a quienes me acompañaron y alentaron desde la tribuna durante este camino. Y gracias a Universitario por haber confiado en mí y por permitirme hoy dar un nuevo paso, seguir creciendo y volver a representar al fútbol peruano en el extranjero. Me voy agradecido, orgulloso de lo vivido y con grandes recuerdos de esta etapa", escribió el jugador de 25 años vía Instagram.