0
LO ÚLTIMO
Tabla ACTUALIZADA del Clausura y Acumulado 2026

Jesús Castillo se despidió de Universitario con sorpresivo mensaje: "Gracias también a quienes..."

Jesús Castillo utilizó sus redes sociales para despedirse de Universitario, así como de su hinchada, tras su fichaje por el Espérance de Túnez.

Antonio Vidal
Jesús Castillo se despidió de Universitario con sorpresivo mensaje. Foto: composición Líbero/IG
Jesús Castillo se despidió de Universitario con sorpresivo mensaje. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

Jesús Castillo finalmente cerró su etapa con Universitario de Deportes para este Torneo Clausura de la Liga 1 tras confirmarse su fichaje por el Espérance de Túnez. Tras esto, el volante defensivo se despidió del equipo, así como de la hinchada, recordando los logros que obtuvo tras su paso por el elenco de Ate. Mediante sus redes sociales, Castillo Molina expresó su gratitud a la 'U' por recibirlo.

El jugador también tuvo unas palabras para sus compañeros, quienes, de acuerdo con él, lo hicieron sentir parte del equipo desde el primer día, sobre todo refiriéndose a los líderes que hay en el vestuario estudiantil.

Fossati reaparece con fuerte mensaje a Universitario que ilusiona a los hinchas. Foto: Universitario

PUEDES VER: Fossati reaparece con fuerte mensaje a Universitario que ilusiona a los hinchas: “Conseguir títulos”

Jesús Castillo fue fichado por el Espérance de Túnez

Jesús Castillo fue fichado por el Espérance de Túnez

"Hoy me toca cerrar una etapa muy especial de mi carrera. Llegué a Universitario con la ilusión y la responsabilidad de defender una camiseta enorme, y me voy agradecido por todo lo que viví durante este tiempo".

"Gracias a todas las personas que forman parte del club y que estuvieron conmigo en el día a día. A mis compañeros, por el gran grupo que me acogió desde el primer día, por hacerme sentir parte de él y por los grandes líderes que encontré dentro del vestuario".

"Me llevo el orgullo de haber sido parte de la historia de Universitario, de haber sido campeón con esta camiseta y de haber compartido momentos que voy a guardar siempre en mi carrera".

"Gracias también a quienes me acompañaron y alentaron desde la tribuna durante este camino. Y gracias a Universitario por haber confiado en mí y por permitirme hoy dar un nuevo paso, seguir creciendo y volver a representar al fútbol peruano en el extranjero. Me voy agradecido, orgulloso de lo vivido y con grandes recuerdos de esta etapa", escribió el jugador de 25 años vía Instagram.

Jesús Castillo se despidió de Universitario

Jesús Castillo se despidió de Universitario

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 EN VIVO tras resultado de Alianza Lima y Boys

  2. ¡Bombazo! Prensa uruguaya reveló el próximo fichaje de Sporting Cristal: "Se confirma la partida"

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano