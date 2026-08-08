Requena rompió su silencio tras empate de Universitario ante Sporting Cristal: "Fuimos dominadores"

Universitario no pudo sacar el triunfo ante Sporting Cristal por la fecha cuatro del Torneo Clausura. Los cremas, que se pusieron por delante en el marcador con gol de Gianluca Lapadula, demostraron un mejor rendimiento en el segundo tiempo. Sin embargo, un desafortunado penal que convirtió Yoshimar Yotún igualó el marcador, que terminó 1-1.

Tras el partido, los análisis no se hicieron esperar y uno de ellos fue el de Juan Manuel Requena, reciente incorporación al equipo de Héctor Cúper, quien desde su perspectiva consideró que fueron superiores al elenco celeste y que debieron llevarse los tres puntos.

“Hicimos un buen partido, fuimos dominadores del juego y, en nuestro mejor momento, estábamos más para el 2-0 que para el 1-1, pero así es el fútbol”, fueron sus primeras palabras en conversación con L1 Max.

“Se hicieron cosas buenas y en el vestuario sentimos eso. De los cuatro partidos que hemos jugado, tuvimos la intención de someter al rival”, complementó.

Asimismo, el volante resaltó la importancia de mantener la continuidad de un plantel que lleva varios años trabajando junto y que se sintió cómodo con el sistema empleado ante Sporting Cristal. “Este es un plantel que está conformado desde hace varios años y, al jugar con una formación, sientes esa comodidad. Pero fue un tema de actitud: sentimos que ahogamos al rival y eso fue importante”, concluyó el argentino.

¿Cómo le fue a Juan Manuel Requena en el Universitario - Sporting Cristal?

El volante defensivo fue uno de los ejes centrales en el esquema de Héctor Cúper y su labor no pasó desapercibida, por lo que de acuerdo al portal Sofascore, Requena obtuvo una puntuación de 7.0, siendo uno de los más destacados dentro del terreno de juego.