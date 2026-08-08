0
LO ÚLTIMO
Tabla ACTUALIZADA del Clausura y Acumulado 2026

Requena rompió su silencio tras empate de Universitario ante Sporting Cristal: "Fuimos dominadores"

El centrocampista lamentó que Universitario no se llevara los tres puntos en el Monumental cuando se enfrentó a Sporting Cristal por la fecha cuatro del Clausura.

Antonio Vidal
Juan Manuel Requena rompió su silencio tras empate de Universitario ante Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/L1 Max/Liga 1
Juan Manuel Requena rompió su silencio tras empate de Universitario ante Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/L1 Max/Liga 1
COMPARTIR

Universitario no pudo sacar el triunfo ante Sporting Cristal por la fecha cuatro del Torneo Clausura. Los cremas, que se pusieron por delante en el marcador con gol de Gianluca Lapadula, demostraron un mejor rendimiento en el segundo tiempo. Sin embargo, un desafortunado penal que convirtió Yoshimar Yotún igualó el marcador, que terminó 1-1.

Tras el partido, los análisis no se hicieron esperar y uno de ellos fue el de Juan Manuel Requena, reciente incorporación al equipo de Héctor Cúper, quien desde su perspectiva consideró que fueron superiores al elenco celeste y que debieron llevarse los tres puntos.

Gianluca Lapadula fue rotundo tras empate de Universitario ante Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/L1 Max/Liga 1

PUEDES VER: Gianluca Lapadula fue rotundo tras empate de Universitario ante Sporting Cristal: “Injusto”

“Hicimos un buen partido, fuimos dominadores del juego y, en nuestro mejor momento, estábamos más para el 2-0 que para el 1-1, pero así es el fútbol”, fueron sus primeras palabras en conversación con L1 Max.

“Se hicieron cosas buenas y en el vestuario sentimos eso. De los cuatro partidos que hemos jugado, tuvimos la intención de someter al rival”, complementó.

Asimismo, el volante resaltó la importancia de mantener la continuidad de un plantel que lleva varios años trabajando junto y que se sintió cómodo con el sistema empleado ante Sporting Cristal. “Este es un plantel que está conformado desde hace varios años y, al jugar con una formación, sientes esa comodidad. Pero fue un tema de actitud: sentimos que ahogamos al rival y eso fue importante”, concluyó el argentino.

¿Cómo le fue a Juan Manuel Requena en el Universitario - Sporting Cristal?

El volante defensivo fue uno de los ejes centrales en el esquema de Héctor Cúper y su labor no pasó desapercibida, por lo que de acuerdo al portal Sofascore, Requena obtuvo una puntuación de 7.0, siendo uno de los más destacados dentro del terreno de juego.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 EN VIVO tras resultado de Alianza Lima y Boys

  2. ¡Bombazo! Prensa uruguaya reveló el próximo fichaje de Sporting Cristal: "Se confirma la partida"

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano