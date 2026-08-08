Erick Delgado sin filtros tras el empate entre Universitario y Cristal: "Partido chato y mezquino"

Universitario de Deportes y Sporting Cristal empataron 1-1 en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El partido entre cremas y celestes dejó sensaciones encontradas y también críticas por el desarrollo del encuentro. Uno de los primeros en mostrar su inconformidad por lo mostrado en el Estadio Monumental de Ate fue Erick Delgado, quien no tuvo reparos en criticar el juego de ambos equipos en el denominado ‘clásico moderno’.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre el empate entre Universitario y Sporting Cristal?

Tras el final del compromiso, el ex arquero de Sporting Cristal calificó de "chato y mezquino" el nivel de juego mostrado por ambos equipos y cuestionó los planteamientos de Roberto Mosquera y Héctor Cúper, que optaron por una línea de 5 en defensa. Para Delgado, el sistema de ambos clubes hizo que el juego se torne muy friccionado, impreciso en los pases y con poca efectividad de cara al arco rival.

"La sensación es que es un partido bastante chato, bastante mezquino de parte de los dos equipos. La verdad que Roberto (Mosquera) a mi me sorprendió. Mandó cinco atrás, le deja una cancha tan larga para jugar a Santi González. No puedes jugar desde el minuto uno hasta el minuto 95 con cinco atrás", cuestionó Delgado en L1 Radio.

En ese sentido, el popular 'Loco' hizo énfasis en la discreta actuación de Cristal en materia ofensiva, teniendo en cuenta la calidad de jugadores que poseen para hacer daño: "(Cristal) tiene jugadores individualmente, Yotún, Barcos, Santi González. No puedes ir a especular o tratar de estar arropado para ver qué sale. No es la esencia de Cristal", sentenció.

Universitario y Cristal empataron 1-1 por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026.

Un empate que dejó más dudas que certezas

Tanto Universitario como Cristal llegaron a este cotejo con la necesidad de sumar 3 puntos y seguir en la lucha por el Torneo Clausura, sin embargo, el empate complica las aspiraciones de ambos para alcanzar a Alianza Lima, que hoy enfrenta a Sport Boys en el Estadio Nacional y, de lograr una victoria, se consolidará en lo más alto de la tabla de posiciones y con grandes chances de coronarse campeón a fin de año sin tener que disputar una final.

Próximos partidos de Universitario y Cristal

Tanto cremas como celestes buscarán dar vuelta a la página en la fecha 5 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Héctor Cúper visitarán el estadio Héroes de San Ramón a FC Cajamarca el próximo domingo 16 de agosto a las 3:30 p.m. (hora peruana). Por su parte, los bajopontinos recibirán ese mismo día en el Alberto Gallardo a Sport Huancayo a las 11:00 a.m.